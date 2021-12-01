Факты ICTV — Выпуск 8:45 (1.12.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 1.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: оккупанты накануне ударили по Станице Луганской; что украинцы выбрасывают в канализацию и как работают люди на очистных станциях; на Волыни силовики учатся противостоять нелегальным мигрантам; коронавирус не отступает; в Запорожье обрушился балкон, на котором стоял мужчина.

Смотрите также выпуск фактов ICTV за 21:10.

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