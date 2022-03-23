Феномен Чернобаевки: почему село под Херсоном стало проклятием для российских войск

Добро пожаловать в Чернобаевку — так гостей встречает село под Херсоном, где проживает менее 10 тысяч человек. Здесь расположен международный Херсонский аэропорт, а вокруг – черноземы, где селяне выращивают урожай.

27 февраля 2022 года это место стало бермудским треугольником для российских захватчиков.

– Вооруженные силы Украины снова (смеется) нанесли удар по аэропорту Чернобаевки, – рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Российские войска захватили аэропорт в Чернобаевке, чтобы использовать его как командный пункт и место сбора техники. С начала полномасштабной войны украинские военные восемь раз накрыли его из артиллерии и воздуха.

После каждого обстрела вражеская армия стягивает к Чернобаевке новые танки и вертолеты. Групповое самоубийство российских военных повторяется снова и снова.

Они накопили огромную группировку из Крыма в Херсон для того, чтобы взять Николаев и Одессу. Но перейти на правый берег Днепра можно только через Антоновский мост под Херсоном или Ново-Каховскую дамбу. Там огромное скопление войск, которые должны куда-то деться.

Чернобаевка – единственное стратегическое место для вывода резервов из Крыма. Речь идет о большой наступательной группировке, которую враг накопил на территории оккупированного полуострова.

Местность вокруг непригодна для дислокации вертолетов и танков. Повсюду земельные паи селян, в которых легко увязнет военная техника. Чтобы двигаться на Николаев, Одессу и Запорожье, они используют аэродром в Чернобаевке, как логистический хаб.

— У них не то чтобы большой выбор, они должны рисковать. Не считая того, могут быть и определенные просчеты в управлении. Просчеты в управлении российского военного контингента очевидны. Как раз связь командования со всеми звеньями, своевременность доклада и реагирования, — уверен эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула.

Всего в Чернобаевке уничтожены 40 вертолетов. Количество боевой техники Генштаб ВСУ до сих пор уточняет, счет идет на сотни. И это бесценный вклад в будущую победу. Однако техника, которой еще владеет российская армия, снова и снова пересекает знак: Добро пожаловать в Чернобаевку.

– Они не могут туда не идти, командование их гонит, потому что у них есть задачи по Николаеву. Они все равно будут уходить. Мы все равно будем их видеть и бомбить. Ждем восьмой, девятый, 10-й, 11-й, 12-й, 20-й, — подчеркнул Арестович.

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