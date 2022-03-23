Феномен Чорнобаївки: чому село під Херсоном стало прокляттям для російських військ

Ласкаво просимо у Чорнобаївку – так гостей зустрічає село під Херсоном, де мешкає менш як 10 тисяч людей. Тут розташований міжнародний Херсонський аеропорт, а навколо – чорноземи, де селяни вирощують урожай.

27 лютого 2022 року це місце стало бермудським трикутником для російських загарбників.

– Збройні сили України знову (сміється) завдали удар по аеропорту Чорнобаївки, – розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Російська війська захопили аеропорт у Чорнобаївці, щоб використовувати його як командний пункт і місце збору техніки. З початку повномасштабної війни українські військові вісім разів накрили його з артилерії та повітря.

Після кожного обстрілу ворожа армія стягує до Чорнобаївки нові танки та гелікоптери. Групове самогубство російських військових повторюється знову і знову.

Вони накопичили величезне угрупування з Криму до Херсону для того, щоб взяти Миколаїв і Одесу. Але перейти на правий берег Дніпра можна лише через Антоновський міст під Херсоном або Ново-Каховську дамбу. Там величезне скупчення військ, які кудись мають дітися.

Чорнобаївка – єдине стратегічне місце для виведення резервів із Криму. Йдеться про велике наступальне угрупування, яке ворог накопичив на території окупованого півострова.

Місцевість довкола непридатна для дислокації вертольотів та танків. Повсюди земельні паї селян, в яких легко загрузне військова техніка. Щоб рухатися на Миколаїв, Одесу та Запоріжжя, вони використовують летовище у Чорнобаївці, як логістичний хаб.

– У них не те щоб великий вибір, вони мусять ризикувати. З іншого боку можуть бути й певні прорахунки в управлінні. Прорахунки в управлінні російського військового контингенту очевидні. Якраз зв’язок командування зі всіма ланками, вчасність доповіді та реагування, – переконаний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Замікула.

Загалом у Чорнобаївці знищено 40 вертольотів. Кількість бойової техніки Генштаб ЗСУ досі уточнює, рахунок йде на сотні. І це безцінний вклад у майбутню перемогу. Проте техніка, якою ще володіє російська армія, знову і знову перетинає знак: Ласкаво просимо у Чорнобаївку.

– Вони не можуть туди не йти, командування їх жене, тому що у них є завдання по Миколаєву. Вони все одно будуть йти. Ми все одно будемо їх бачити та бомбити. Чекаємо восьмий, дев’ятий, 10-й, 11-й, 12-й, 20-й, – наголосив Арестович.

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