Фестиваль пряников в Ужгороде: чем интересен и цены
В Ужгороде проходит фестиваль пряников. Испекли их горожане: профессиональные кондитеры и любители.
Здесь сотни видов сладких, ароматных и полезных сладостей. Все – празднично декорированы глазурью. Есть множество новогодних пряничных домиков и впечатляющий пряничный городок со сладкими копиями памятников архитектуры Ужгорода.
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В конце фестиваля их продадут на благотворительном аукционе.
За один с медовик мастера просят от 10 до 50 гривен. Сладкие подарочные наборы продают по 170.
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2018-12-17
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