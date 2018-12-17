Фестиваль пряников в Ужгороде: чем интересен и цены

В Ужгороде проходит фестиваль пряников. Испекли их горожане: профессиональные кондитеры и любители.

Здесь сотни видов сладких, ароматных и полезных сладостей. Все – празднично декорированы глазурью. Есть множество новогодних пряничных домиков и впечатляющий пряничный городок со сладкими копиями памятников архитектуры Ужгорода.

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В конце фестиваля их продадут на благотворительном аукционе.

За один с медовик мастера просят от 10 до 50 гривен. Сладкие подарочные наборы продают по 170.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Канаде фестиваль еды закончился стрельбой.

Опубликовано Декабрь, 17 в 11:53



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