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Газовый шантаж провалился: ЕС удалось обрушить доходы Кремля от продажи нефти и газа

Вероника Бойко Журналистка Факти ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Доходы Кремля от продажи нефти и газа упали до самого низкого уровня. Таков результат от введенных санкций против России. Европейские страны постепенно отказываются от газа РФ, поэтому Кремлю приходится продавать голубое топливо по сниженным ценам.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС удалось сократить долю импорта российского газа с 40% до 9% за год.

– Мы видим, что Россия продолжает манипулировать нашим энергетическим рынком. Она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты, подчеркнула глава высшего органа исполнительной власти ЕС.

Чтобы и дальше противостоять шантажу РФ Европейская комиссия представила план, как пережить зиму в условиях газовой блокады Кремля и где взять средства, чтобы поддержать людей в условиях рекордных цен на свет и тепло.

– Потоки газа из России с июля почти прекратились. Из-за энергетического шантажа цены достигли рекордов, — отметила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

В ЕС предлагают снизить спрос на электроэнергию в пиковые часы по меньшей мере на 5%. Кроме того, готовы ввести налог на сверхприбыли нефтегазовых компаний. А еще ограничить цены на производимую не из газа энергию — ядерную и возобновляемую.

В новый план не вошло самое радикальное предложение – ограничить цены на российский газ. Но министры энергетики еще могут согласовать ее на встрече 30 сентября.

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