Газовий шантаж провалився: ЄС вдалося обвалити доходи Кремля від продажу нафти та газу

Доходи Кремля від продажу нафти та газу впали до найнижчого рівня. Такий результат від запроваджених санкцій проти Росії. Європейські країни поступово відмовляються від газу РФ, тому Кремлю доводиться продавати блакитне паливо за зниженими цінами.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС вдалося скоротити частку імпорту російського газу з 40% до 9% за рік.

– Ми бачимо, що Росія продовжує маніпулювати нашим енергетичним ринком. Вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти, – наголосила голова вищого органу виконавчої влади ЄС.

Тож, щоб і далі протистояти шантажу РФ Європейська комісія представила план, як пережити зиму в умовах газової блокади Кремля і де взяти кошти, щоб підтримати людей за умов рекордних цін на світло й тепло.

– Потоки газу з Росії від липня майже припинилися. Через енергетичний шантаж ціни сягнули рекордів, – зазначила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

У ЄС пропонують зменшити попит на електроенергію у пікові години щонайменше на 5%. Окрім того, готові запровадити податок на надприбутки нафтогазових компаній. А ще обмежити ціни на енергію, яка виробляється не з газу – ядерну та відновлювану.

У новий план не увійшла найрадикальніша пропозиція – обмежити ціни на російський газ. Але міністри енергетики ще можуть її погодити на зустрічі 30 вересня.

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