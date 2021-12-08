Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Готовність до ескалації з боку РФ: в якому стані українські бомбосховища

Вікторія Гребенюк журналістка Факти ICTV Назар Бурхан журналіст Факти ICTV

На тлі скупчення російських військ на кордонах з Україною та небезпеки повномасштабного вторгнення з боку Росії питання захисту цивільного населення стає надзвичайно актуальним.

Однією зі складових його вирішення є бомбосховища.

Журналісти Фактів ICTV проінспектували два міста – прифронтовий Маріуполь та Одесу. Виявилося, що бомбосховищ не вистачає. Не кращою є і ситуація з їх облаштуванням.

• Маріуполь

На вулицях Маріуполя наразі встановлено 80 приладів сповіщення про надзвичайні ситуації. Ще майже 300 – в муніципальних установах.

Як зазначають у профільній службі, в екстрених випадках вони готові оповіщати населення і по трьох місцевих радіостанціях. Проте для півмільйонного міста цього замало. На більше ж – не вистачає фінансування.

– Першочергове завдання в нас – соціальні об’єкти, установи та організації, а також дитячі навчальні заклади, – зазначив в.о. начальника відділу цивільного захисту Маріупольської міської ради Сергій Аніщик.

У 33-й школі Маріуполя, наприклад, система сповіщення є. Як і сховище, яке підтримують у належному стані. Двічі на рік тут проводять для учнів заняття з надзвичайних ситуацій.

– Є освітлення. Воно (приміщення сховища, – Ред.) сухе. Тут завжди є вода. Є ковдри. Є списки учнів. Є літери, прописані біля лавок, – розповіла директорка школи Ірина Красноярова.

Водночас у житлових районах міста ситуація гірша. Мешканці не знають, куди бігти у разі небезпеки.

Згідно з даними управління цивільного захисту, загалом у Маріуполі є майже 26 тис. підвалів. Та облаштовані всього 1 300. Частину ж викупили підприємці під магазини або склади.

Та більшість як прихисток – геть непридатні: не мають вентиляції або мінімально води та аптечок. За словами місцевих чиновників, винні в такій ситуації управляючі компанії та ОСББ.

– ОСББ зобов’язані вживати заходів, пояснювати мешканцям, для чого необхідне фінансування, та упорядковувати підвали, – пояснив Олег Сергєєв, головний спеціаліст відділу організації заходів цивільного захисту Маріупольської міської ради.

Читайте
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації

• Одеса

У понад мільйонній Одесі – лише 363 спеціально облаштовані бомбосховища. Вони знаходяться переважно у житлових будинках.

Доглядають за ними комунальники. Вони кажуть, що востаннє перевіряли бомбосховища 1 грудня.

До початку війни на сході України більшість підвалів здавали в оренду – під склади, кафе, спортзали чи бані. Правда, всі ці споруди збудовані ще за радянських часів.

– З 2015 року всі захисні споруди приводилися у належний стан. До цього вони протягом 30 років перебували в занедбаному стані, – зазначив заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради Олександр Доля.

У разі небезпеки знайти тимчасовий прихисток в Одесі можна ще майже в чотирьох тисячах приміщень. Це паркінги, підвали та цокольні поверхи.

Щоправда, в новобудовах, де живуть тисячі людей, не зареєстровано жодного бомбосховища.

Як пояснив військовий оглядач Олександр Коваленко, після розвалу Радянського Союзу влада незалежної України не бачила для себе якоїсь серйозної загрози з боку Росії чи країн Заходу.

– Значної уваги не приділяли будівництву будівель із повноцінними бомбосховищами, – додав Коваленко.

І схожа ситуація спостерігається по всій країні.

Читайте
Загроза наступу Росії на Україну: які на вигляд бомбосховища Києва

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бундестаг проведе екстрені слухання щодо військ РФ біля кордону України
Бундестаг проведе екстрені слухання щодо військ РФ біля кордону України
Путін розповів, чи планує вторгнення до України
Путін розповів, чи планує вторгнення до України
Шольц застеріг Росію від нападу на Україну
Шольц застеріг Росію від нападу на Україну
Перший крок до деескалації: представник України при ЄС про розмову Байдена і Путіна
Перший крок до деескалації: представник України при ЄС про розмову Байдена і Путіна
США не використовуватимуть військову протидію вторгненню РФ в Україну – Байден
США не використовуватимуть військову протидію вторгненню РФ в Україну – Байден
РФ доведеться заплатити високу ціну в разі загрози суверенітету України – голова Євроради
РФ доведеться заплатити високу ціну в разі загрози суверенітету України – голова Євроради
Загроза наступу Росії на Україну: які на вигляд бомбосховища Києва
Загроза наступу Росії на Україну: які на вигляд бомбосховища Києва
У США схвалили оборонний бюджет без санкцій проти Північного потоку-2
У США схвалили оборонний бюджет без санкцій проти Північного потоку-2
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка