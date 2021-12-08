Готовність до ескалації з боку РФ: в якому стані українські бомбосховища

На тлі скупчення російських військ на кордонах з Україною та небезпеки повномасштабного вторгнення з боку Росії питання захисту цивільного населення стає надзвичайно актуальним.

Однією зі складових його вирішення є бомбосховища.

Журналісти Фактів ICTV проінспектували два міста – прифронтовий Маріуполь та Одесу. Виявилося, що бомбосховищ не вистачає. Не кращою є і ситуація з їх облаштуванням.

• Маріуполь

На вулицях Маріуполя наразі встановлено 80 приладів сповіщення про надзвичайні ситуації. Ще майже 300 – в муніципальних установах.

Як зазначають у профільній службі, в екстрених випадках вони готові оповіщати населення і по трьох місцевих радіостанціях. Проте для півмільйонного міста цього замало. На більше ж – не вистачає фінансування.

– Першочергове завдання в нас – соціальні об’єкти, установи та організації, а також дитячі навчальні заклади, – зазначив в.о. начальника відділу цивільного захисту Маріупольської міської ради Сергій Аніщик.

У 33-й школі Маріуполя, наприклад, система сповіщення є. Як і сховище, яке підтримують у належному стані. Двічі на рік тут проводять для учнів заняття з надзвичайних ситуацій.

– Є освітлення. Воно (приміщення сховища, – Ред.) сухе. Тут завжди є вода. Є ковдри. Є списки учнів. Є літери, прописані біля лавок, – розповіла директорка школи Ірина Красноярова.

Водночас у житлових районах міста ситуація гірша. Мешканці не знають, куди бігти у разі небезпеки.

Згідно з даними управління цивільного захисту, загалом у Маріуполі є майже 26 тис. підвалів. Та облаштовані всього 1 300. Частину ж викупили підприємці під магазини або склади.

Та більшість як прихисток – геть непридатні: не мають вентиляції або мінімально води та аптечок. За словами місцевих чиновників, винні в такій ситуації управляючі компанії та ОСББ.

– ОСББ зобов’язані вживати заходів, пояснювати мешканцям, для чого необхідне фінансування, та упорядковувати підвали, – пояснив Олег Сергєєв, головний спеціаліст відділу організації заходів цивільного захисту Маріупольської міської ради.

• Одеса

У понад мільйонній Одесі – лише 363 спеціально облаштовані бомбосховища. Вони знаходяться переважно у житлових будинках.

Доглядають за ними комунальники. Вони кажуть, що востаннє перевіряли бомбосховища 1 грудня.

До початку війни на сході України більшість підвалів здавали в оренду – під склади, кафе, спортзали чи бані. Правда, всі ці споруди збудовані ще за радянських часів.

– З 2015 року всі захисні споруди приводилися у належний стан. До цього вони протягом 30 років перебували в занедбаному стані, – зазначив заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради Олександр Доля.

У разі небезпеки знайти тимчасовий прихисток в Одесі можна ще майже в чотирьох тисячах приміщень. Це паркінги, підвали та цокольні поверхи.

Щоправда, в новобудовах, де живуть тисячі людей, не зареєстровано жодного бомбосховища.

Як пояснив військовий оглядач Олександр Коваленко, після розвалу Радянського Союзу влада незалежної України не бачила для себе якоїсь серйозної загрози з боку Росії чи країн Заходу.

– Значної уваги не приділяли будівництву будівель із повноцінними бомбосховищами, – додав Коваленко.

І схожа ситуація спостерігається по всій країні.

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