Індустріальні парки: чому закон такий важливий для розвитку громад

Роботу шостої сесії Верховної Ради нардепи почали із ухвалення у другому читанні важливого економічного закону, який відкриває шлях до реального запуску в Україні індустріальних парків. На думку авторів документу, це дозволить не лише залучити інвестиції, але й прискорить розвиток промисловості та всієї економіки.

У Львові рішення парламенту сприймають як реальний інструмент для розвитку бізнесу та створення робочих місць. Бо саме тут є перспективний майданчик для розвитку промислового виробництва Сигнівка.

Це 100 га землі зі зручною логістикою та підведеними комунікаціями. На це місто витратило 60 млн, ще 120 мільйонів – на дорожню інфраструктуру. Усе, щоб створити комфортні умови для потенційних інвесторів та будівництва підприємств на цій території.

З надією чекали на рішення парламенту і в Білій Церкві. Керівник місцевого індустріального парку переконує, що законодавсто, ухвалене ще у 2012-му, діяло лише на папері. Для реального ж розвитку потрібні чіткі та зрозумілі правила.

– Індустріальні парки – це як торговельний центр для промисловості. В одному місці створюється відповідна інфраструктура, будуються приміщення. Виробничі та логістичні компанії, які можуть туди заїхати, не витрачаючи час, – розповів директор індустріального парку Біла Церква Андрій Ропіцький.

Ухвалений закон передбачає, що Кабмін уже наступного року має виділити 2 млрд грн на розвиток мережі індустріальних парків, а це в свою чергу стане поштовхом для розвитку громад.

Нині в Україні 51 індустріальний парк. Однак їхній вплив на економіку практично не помітний. У наших сусідів такі промислові зони дають до 30% ВВП. Автори закону переконані, що цей успіх можливо повторити і у нас.

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