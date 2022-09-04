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Інфляція в Україні та світі: Гетманцев дав прогноз до кінця року

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова» Данило Гетманцев

Інфляція в Україні є, проте станом на серпень на загальному бюджеті вона не відчутна. Згідно з прогнозами, інфляція в Україні до кінця року сягатиме понад 30%. 

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у розмові з Вадимом Карп’яком в рамках телемарафону. 

– Згідно з прогнозами Національного банку, до кінця року ми маємо інфляцію більше 30%. Це відбувається поступово, навіть в таких унікальних обставинах, унікальних в поганому сенсі слова, катастрофічних обставинах, в яких ми є зараз. Це є, безперечно, наше українське диво. Це, напевно, буде колись вивчатись у підручниках з макроекономіки, – заявив Гетманцев.

Проте порівняно з іншими країнами, ситуація в Україні не виглядає настільки катастрофічно, попри те, що у нас йде війна. 

– У війні країна пів року, а інфляція у нас є меншою за Туреччину на 80%, за нашого сусіда Молдову на 33%, за Естонію, де інфляція трошки більша, ніж у нас, – наголосив нардеп.

За словами Данила Гетманцева, стримувати інфляцію вдається завдяки введеним валютним обмеженням, регулюванню гривні, фіксації цін на енергоносії та скасуванню податків на паливо.

 Загалом держава за цей місяць отримала: 

  • 93 млрд грн від податкової митниці;
  • 11 млрд грн від військових облігацій;
  • 30 млрд грн від фінансування НБУ. 

Сумарно у бюджет надійшло 134 млрд грн, хоча водночас на військові потреби витратили 130 млрд грн, це без урахування решти державних витрат.

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