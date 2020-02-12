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Инсульт помолодел: симптомы и где оказывают помощь

Диагноз инсульт ежегодно ставят 146 тыс. украинцам. В Западной Европе это точно не приговор – преимущественно большинство людей полностью обновляется за год.

В Украине уровень инвалидизации через год после перенесенного инсульта колеблется от 76 до 85%, тогда как в странах Западной Европы этот показатель составляет 25-30%. Ведь при инсульте важно вовремя оказать правильную помощь, к которой много больниц просто не готовы.

Специалисты говорят, спасти ситуацию должны специальные инсультные центры. Пока похожая модель действует в поодиноких  частных заведениях, хотя эту модель стоит распространить на всю страну.

Уже 10 лет лечат пациентов в клинике Оберег. Помощь надо оказывать в первые несколько часов.

5 симптомов инсульта: внезапное нарушение движения половины тела, потеря чувствительности половины тела, потеря речи и нарушение зрения. И внезапное потемнение в глазах, тошнота, рвота.

До приезда скорой, пациента следует повернуть на бок и не давать пить. В клинике надо сразу сделать томографию.

Факты ICTV ранее писали о том, что был опубликован список бесплатных услуг при инфаркте и инсульте.

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