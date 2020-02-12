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Інсульт помолодшав: симптоми та де надають допомогу

Діагноз інсульт щороку ставлять 146 тис. українців. У Західній Європі це точно не вирок – переважна більшість людей повністю поновлюється за рік.

В Україні рівень інвалідизаціі через рік після перенесеного інсульту коливається від 76 до 85%, тоді як в країнах Західної Європи цей показник складає 25-30%. Адже при інсульті важливо вчасно надати правильну допомогу, до якої багато лікарень просто не готові.

Фахівці кажуть, врятувати ситуацію мають спеціальні інсультні центри. Поки схожа модель діє у поодиноких приватних закладах, хоча цю модель варто поширити на усю країну.

Уже 10 років лікують пацієнтів у клініці Оберіг. Допомогу треба надавати у перші кілька годин.

5 симптомів інсульту: раптове порушення рухів половини тіла, втрата чутливості половини тіла, втрата мови та порушення зору. І раптове потемніння в очах, нудота, блювота.

До приїзду швидкої, пацієнта слід повернути на бік і не давати пити. У клініці треба одразу зробити томографію.

Факти ICTV раніше писали про те, що був опублікован список безкоштовних послуг при інфаркті та інсульті.

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