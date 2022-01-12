Инвестиции в Украине: почему зарубежные бизнесмены не спешат вкладывать миллиарды

Политика привлечения инвестиций пока в Украине не заработала, даже обещанные властями няни не активизировали приток капитала. Более того, местами звучит информация о сворачивании международных инвестпроектов из-за непрозрачных правил игры, коррумпированных судов и запутанных схем.

Инвестор хочет понятности, предсказуемости и справедливого суда в случае необходимости. Всего этого Украина пока обещать не может.

Единственная отрасль, куда инвестиции на все же поступали — это IT. Иностранные компании сильно заинтересованы в наших специалистах, поэтому готовы вкладывать именно в украинские проекты.

Журналистка Фактов ICTV Наталья Кулик интересовалась, почему инвестклимат в Украине до сих пор не комфортен.

Солнечную станцию ​​три года назад в Никополе на Днепропетровщине построила канадская компания, когда местные власти радовались иностранным инвестициям.

Но перед Новым годом канадцы объявили, что они сворачивают бизнес в Украине. Все это время компания якобы боролась с соседним частным заводом.

Дело дошло до суда и там “застряло”. Канадские бизнесмены устали бороться и решили демонтировать панели.

Инвестиционные банкиры отметили, что, несмотря на громкие обещания властей активно привлекать вкладчиков в Украину и обеспечить их ресурсами, за последние несколько лет ситуация не изменилась.

Иностранцы считают нашу страну слишком рискованной из-за войны на Донбассе. По-прежнему они не доверяют судам и правоохранителям, выводят капитал из Украины, как это сделали канадцы.

– Это тотальная коррупция. Она как была, так и осталась. За последние год-полтора чиновники прямо с цепи сорвались. Нет надежды на то, что силовые и органы изменятся или приобретут другой вид. Оно все как-то застряло в болоте. Это точно не помогает инвестиционному климату, – убежден инвестиционный банкир Игорь Мазепа.

В Совете бизнес-омбудсмена Украины отчитались, что за 2021 год получили больше всего жалоб (2 тыс.) за последние шесть лет. Это пугает потенциальных иностранных инвесторов.

— Надо более тщательно относиться к тем компаниям, которые сейчас работают в Украине, соблюдают закон, создают новые рабочие места, платят налоги в бюджеты. От того, как мы с ними обращаемся, напрямую будет зависеть, будут ли в Украину заходить новые капиталы, — уверена исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Хотя в Минэкономики отчитываются, в прошлом году в Украину привлекли $5,5 млрд прямых инвестиций. И по сравнению с 2020 годом есть чему радоваться, потому что тогда через Covid-19 иностранный бизнес вообще выводил свой капитал.

Но банкиры развенчивают успехи. Мол, это не появление новых зарубежных компаний, а уже работающие у нас реинвестировали в свое производство.

Не побуждали очереди желающих вкладывать и инвестиционные няни. Из 27-ми компаний, обратившихся за государственной поддержкой, подавляющее большинство отечественные. А Минэкономики сейчас работает только над тремя заявками.

– Каждый год в Украине есть много инвестиционных проектов. В основном это проекты украинского бизнеса. Эти проекты сейчас просто получают инвестиционную няню, сути это не меняет. Не было ни одного иностранного инвестора, зашедшего в Украину, потому что у нас здесь есть инвестиционные няни, – отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Прогресс есть только в IT-секторе. Иностранные компании заинтересованы в наших специалистах, поэтому активно отрывают у нас свои офисы. И очевидно, количество IT-инвесторов в этом году вырастет, потому что заработает закон Дія City.

Сколько новых иностранных вкладчиков пришло в Украину за последние два года – в Минэкономики не знают. На 2022 год в ведомстве делают ставку на привлечение капитала через индустриальные парки, активизацию инвестиций, крупную и малую приватизацию. А также вслед за портами хотят сдавать в концессию дороги и даже больницы.

— Готовится еще один крупный объект – это порт Черноморск. Весь мир работает уже на концессионных больницах, у нас пока таких кейсов нет. Но есть намерения, что пилотные проекты могут появиться уже в этом году, – рассказал заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.

Банкиры напоминают, что инвестиции – это развитие страны, рабочие места и налоги. Но ситуация не изменится, пока у нас не будет честных правил игры для всего бизнеса.

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