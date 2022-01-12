Інвестиції в Україні: чому закордонні бізнесмени не поспішають вкладати мільярди

Політика залучення інвестицій поки в Україні не спрацювала, навіть обіцяні владою няні не активізували притік капіталу. Більш того, подекуди лунає інформація про згортання міжнародних інвестпроектів через непрозорі правила гри, корумповані суди та заплутані схеми.

Інвестор хоче зрозумілості, передбачуваності та справедливого суду в разі потреби. Всього цього Україна поки обіцяти не може.

Єдина галузь, куди інвестиції попри все-таки надходили – це IT. Іноземні компанії сильно зацікавлені у наших спеціалістах, тому готові вкладати саме в українські проекти.

Журналістка Фактів ICTV Наталя Кулик цікавилась, чому інвестклімат в Україні досі некомфортний.

Сонячну станцію три року тому в Нікополі на Дніпропетровщині збудувала канадська компанія, коли місцева влада раділа іноземним інвестиціям.

Але перед Новим роком канадці оголосили, що вони згортають бізнес в Україні. Весь цей час компанія начебто боролася із сусіднім приватним заводом.

Справа дійшла до суду і там “застрягла”. Канадські бізнесмени втомилися боротися та вирішили демонтувати панелі.

Інвестиційні банкіри зазначили, що попри гучні обіцянки влади активно залучати вкладників в Україну та забезпечити їх ресурсами, за останні декілька років ситуація не змінилася.

Іноземці надалі вважають нашу країну надто ризикованою через війну на Донбасі. Як і раніше, вони не довіряють судам та правоохоронцям, та виводять капітал з України, як це зробили канадці.

– Це тотальна корупція. Вона як була, так і залишилася. За останні рік-півтори чиновники просто з ланцюга зірвалися. Немає надії на те, що силові та органи зміняться або набудуть іншого вигляду. Воно все якось застрягло в болоті. Це точно не допомагає інвестиційному клімату, – переконаний інвестиційний банкір Ігор Мазепа.

У Раді бізнес-омбудсмена України відзвітували, що за 2021 рік отримали найбільше скарг (2 тис.) за останні шість років. Це лякає потенційних іноземних інвесторів.

– Треба ретельніше ставитися до тих компаній, які зараз працюють в Україні, дотримуються закону, створюють нові робочі місця, сплачують податки до бюджетів. Від того, як ми з ними обходимося, напряму залежатиме, чи заходитимуть в Україну нові капітали, – впевнена виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Хоча у Мінекономіки звітують, торік в Україну залучили $5,5 млрд прямих інвестицій. І порівняно з 2020 роком є чому радіти, бо тоді через Covid-19 іноземний бізнес взагалі виводив свій капітал.

Але банкіри розвінчують успіхи. Мовляв, це не поява нових закордонних компаній, а ті, що вже у нас працюють, реінвестували у своє виробництво.

Не спонукали черги охочих вкладати й інвестиційні няні. З 27-ми компаній, які звернулися за державною підтримкою, переважна більшість вітчизняні. А Мінекономіки наразі працює лише над трьома заявками.

– Кожного року в Україні є багато інвестиційних проектів. Переважно це проекти українського бізнесу. Ці проекти зараз просто отримують інвестиційну няню, суті це не змінює. Не було жодного іноземного інвестора, який зайшов в Україну, тому що в нас тут є інвестиційні няні, – зазначив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Прогрес є лише в IT-секторі. Іноземні компанії зацікавлені у наших фахівцях, тож активно відривають у нас свої офіси. І очевидно кількість IT-інвесторів цього року зросте, бо запрацює закон Дія City.

Скільки нових іноземних вкладників прийшло в Україну за останні два роки – у Мінекономіки не знають. На 2022 рік у відомстві роблять ставку на залучення капіталу через індустріальні парки, активізацію інвестнянь, велику та малу приватизацію. А також слідом за портами хочуть здавати у концесію дороги та навіть лікарні.

– Готується ще один великий об’єкт – це порт Чорноморськ. Весь світ працює вже на концесійних лікарнях, у нас поки таких кейсів немає. Але є наміри, що пілотні проекти можуть з’явитися вже цього року, – розповів заступник міністра економіки України Олександр Грибан.

Банкіри нагадують, що інвестиції – це розвиток країни, робочі місця та податки. Але ситуація не зміниться, доки у нас не буде чесних та прозорих правил гри для всього бізнесу.

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