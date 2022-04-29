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История об отваге быть собой: какая книга помогла Злате Огневич справиться со страхом во время войны

Эмма Антонюк Журналистка Вікна. Новини

Украинская певица Злата Огневич поделилась книгой, которая помогла ей смириться со страхом во время войны в Украине.

В рубрике Книга для звезды она выделила роман Элизабет Гилберт Город женщин. Это история о необычной любви, на которую наложила тень война, а также об отваге быть собой и праве жить так, как хочется.

Во время войны эта история особенно ценна, потому что помогает разрешить себе чувствовать, легализовать эмоции и не стесняться чувств.

— В этой книге есть признание бойца, солдата, который прошел войну и который признается девушке в том, что он все время боялся. Боялся воевать, боялся нажимать на курок, боялся обстрелов. И он плачет, когда рассказывает. Он говорит: я не могу себе как мужчине простить этот страх. И здесь очень важное мнение звучит, что война – это то, что с тобой произошло. Это не значит, что ты был рожден для войны – и это нормально. Нормально бояться идти воевать, – рассказала Огневич.

После 24 февраля наш словарь пополнился новым термином — “вина уцелевшего”. Мы стали страной с самым мощным волонтерским движением в мире. И вместе с тем — страной, где миллионы людей карают себя, что делают недостаточно.

– У меня постоянно есть ощущение, что я делаю очень мало, – призналась Злата.

К тем, кто узнает в этих словах себя, кто сейчас в относительной безопасности, у артистки есть просьба — заботьтесь о себе и читайте книги, которые помогают примириться со своими чувствами.

– Особенно сейчас, в таких условиях, не стоит терять связь с реальностью. Надо наполнять свою жизнь рутинными делами. Если вы можете сделать себе мейк, надеть любимый свитер – это нормально, делайте это. Если вы можете готовить какие-то блины – делайте это, готовьте. Надо наполнять свою жизнь рутиной. Надо принять тот факт, что уже не будет так, как было раньше. Надо жить здесь и сейчас, не ждать, когда все это кончится, — добавила артистка.

Один из самых распространенных запросов на горячей линии психологической поддержки в Украине – именно вина уцелевшего. Потому что украинцы знают – каждый человек способен изменять действительность и влиять на ситуацию. А значит – берут на себя много ответственности.

– У нас это течет в крови. Мы украинцы так созданы, это наш генотип. Это такая национальная черта, которой можно гордиться и благодаря которой мы сейчас сопротивляемся, — отметила Огневич.

В 20-х годах прошлого века в русской классике появился тип литературного героя, который критики называют “маленьким человеком”. Он описывает человека, который имеет низкое положение в общественной иерархии, и именно это определяет его психологию, поведение и стремление.

Маленькие люди натворили в нашей стране большую беду. Чтобы пережить это горе – Злата Огневич читает книги о великих людях, а также призывает мечтать и развивать страну ради тех, чью жизнь оборвали россияне.

– С нами со всеми случилась война. И в этой войне есть потери, есть боль. Но есть и счастье. Есть дети, есть надежда, есть мы в этой жизни. Наша психика, она очень гибкая. Она настроена на то, чтобы справиться с любым потрясением в жизни. Я себе это повторяю как мантру: что бы там ни случилось – я со всем справлюсь, – добавила певица.

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