История об отваге быть собой: какая книга помогла Злате Огневич справиться со страхом во время войны

Украинская певица Злата Огневич поделилась книгой, которая помогла ей смириться со страхом во время войны в Украине.

В рубрике Книга для звезды она выделила роман Элизабет Гилберт Город женщин. Это история о необычной любви, на которую наложила тень война, а также об отваге быть собой и праве жить так, как хочется.

Во время войны эта история особенно ценна, потому что помогает разрешить себе чувствовать, легализовать эмоции и не стесняться чувств.

— В этой книге есть признание бойца, солдата, который прошел войну и который признается девушке в том, что он все время боялся. Боялся воевать, боялся нажимать на курок, боялся обстрелов. И он плачет, когда рассказывает. Он говорит: я не могу себе как мужчине простить этот страх. И здесь очень важное мнение звучит, что война – это то, что с тобой произошло. Это не значит, что ты был рожден для войны – и это нормально. Нормально бояться идти воевать, – рассказала Огневич.

После 24 февраля наш словарь пополнился новым термином — “вина уцелевшего”. Мы стали страной с самым мощным волонтерским движением в мире. И вместе с тем — страной, где миллионы людей карают себя, что делают недостаточно.

– У меня постоянно есть ощущение, что я делаю очень мало, – призналась Злата.

К тем, кто узнает в этих словах себя, кто сейчас в относительной безопасности, у артистки есть просьба — заботьтесь о себе и читайте книги, которые помогают примириться со своими чувствами.

– Особенно сейчас, в таких условиях, не стоит терять связь с реальностью. Надо наполнять свою жизнь рутинными делами. Если вы можете сделать себе мейк, надеть любимый свитер – это нормально, делайте это. Если вы можете готовить какие-то блины – делайте это, готовьте. Надо наполнять свою жизнь рутиной. Надо принять тот факт, что уже не будет так, как было раньше. Надо жить здесь и сейчас, не ждать, когда все это кончится, — добавила артистка.

Один из самых распространенных запросов на горячей линии психологической поддержки в Украине – именно вина уцелевшего. Потому что украинцы знают – каждый человек способен изменять действительность и влиять на ситуацию. А значит – берут на себя много ответственности.

– У нас это течет в крови. Мы украинцы так созданы, это наш генотип. Это такая национальная черта, которой можно гордиться и благодаря которой мы сейчас сопротивляемся, — отметила Огневич.

В 20-х годах прошлого века в русской классике появился тип литературного героя, который критики называют “маленьким человеком”. Он описывает человека, который имеет низкое положение в общественной иерархии, и именно это определяет его психологию, поведение и стремление.

Маленькие люди натворили в нашей стране большую беду. Чтобы пережить это горе – Злата Огневич читает книги о великих людях, а также призывает мечтать и развивать страну ради тех, чью жизнь оборвали россияне.

– С нами со всеми случилась война. И в этой войне есть потери, есть боль. Но есть и счастье. Есть дети, есть надежда, есть мы в этой жизни. Наша психика, она очень гибкая. Она настроена на то, чтобы справиться с любым потрясением в жизни. Я себе это повторяю как мантру: что бы там ни случилось – я со всем справлюсь, – добавила певица.

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