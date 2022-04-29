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Історія про відвагу бути собою: яка книга допомогла Златі Огнєвіч впоратися зі страхом під час війни

Емма Антонюк Журналістка Вікна. Новини

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася книгою, яка допомогла їй примиритися зі страхом під час війни в Україні.

В рубриці Книжка для зірки вона виділила роман Елізабет Гілберт Місто дівчат. Це історія про незвичайне кохання, на яке наклала тінь війна, а також про відвагу бути собою і право жити так, як хочеться.

Під час війни ця історія особливо цінна, бо допомагає дозволити собі відчувати, легалізувати емоції та не соромитись почуттів.

– В цій книзі є зізнання бійця, солдата, який пройшов війну і який зізнається дівчині в тому, що він увесь час боявся. Боявся воювати, боявся натискати на курок, боявся обстрілів. І він плаче, коли про це розповідає. Він каже: я не можу собі як чоловіку вибачити цей страх. І тут дуже важлива думка лунає, що війна – це те, що з тобою сталося. Це не означає, що ти був народжений для війни – і це нормально. Нормально боятися іти воювати, – розповіла Огнєвіч.

Після 24-го лютого наш словник поповнився новим терміном – “провина вцілілого”. Ми стали країною з найпотужнішим волонтерським рухом у світі. І водночас – країною, де мільйони людей картають себе, що роблять недостатньо.

– В мене постійно є відчуття, що я роблю дуже мало, – зізналася Злата.

До тих, хто впізнає у цих словах себе, хто зараз у відносній безпеці, артистка має прохання – дбайте про себе і читайте книжки, які допомагають примиритися зі своїми почуттями.

– Особливо зараз, в таких умовах, не варто втрачати зв’язок з реальністю. Треба наповнювати своє життя рутинними справами. Якщо ви можете зробити собі мейк, вдягнути улюблений светрик – це нормально, робіть це. Якщо ви можете готувати якісь млинці – робіть це, готуйте. Треба наповнювати своє життя рутиною. Треба прийняти той факт, що вже не буде так, як було раніше. Треба жити тут і зараз, не чекати, коли це все скінчиться, – додала артистка.

Один із найпоширеніших запитів на гарячій лінії психологічної підтримки в Україні – саме провина вцілілого. Бо українці знають – кожна людина здатна змінювати дійсність і впливати на ситуацію. А отже – беруть на себе багато відповідальності.

– У нас це тече в крові. Ми українці так створені, це наш генотип. Це така національна риса, якою можна пишатися і завдяки якій ми зараз чинимо цей опір, – зауважила Огнєвіч.

У 20-их роках минулого століття в російській класиці з’явився тип літературного героя, який критики називають “маленький человек”. Він описує людину, яка має низьке становище в суспільній ієрархії, і саме це визначає її психологію, поведінку і прагнення.

Маленькі люди наробили в нашій країні великої біди. Щоб пережити це горе – Злата Огнєвіч читає книжки про великих людей, а також закликає мріяти та розбудовувати країну заради тих, чиє життя обірвали росіяни.

– З нами з усіма трапилась війна. І у цій війні є втрати, є біль. Але є і щастя. Є діти, є надія, є ми у цьому житті. Наша психіка, вона дуже гнучка. Вона налаштована на те, щоб впоратись з будь-яким потрясіння в житті. Я собі це повторюю як мантру: що б там не сталося – я з усім впораюсь, – додала співачка.

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