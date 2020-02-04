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Из заробитчан – в тренеры Mikrotik. Как украинец добился успеха в Польше

Осваивать новые знания – это современный тренд среди наших граждан, которые ищут своего счастья за границей. Украинцы не только трудолюбивые в поле или на стройке, но и стремятся реализации в других сферах. Они создают бизнес, идут в политику и становятся тренерами из разных наук. Украинец Игорь Гресько, который пять лет назад переехал в Польшу теперь и сам имеет работу, и дает новые знания своим соотечественникам.

Он учит людей работать с IP и стал единственным украиноязычным тренером в Европе. Переехав с семьей в Польшу, он основал собственный бизнес, но хотел развиваться еще и профессионально. Искал информацию о различных учебных центрах и курсах. Остановился на Mikrotik Warsaw Training Center. Детали в сюжете Оксаны Бунькивськои и Юлии Пенчук.

Напомним, в украинцах рабочих профессий в 2019 году больше всего нуждались в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве.

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