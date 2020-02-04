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Із заробітчанина – у тренери Mikrotik. Як українець досяг успіху у Польщі

Опановувати нові знання – це сучасний тренд серед наших громадян, які шукають свого щастя за кордоном. Українці не лише працьовиті у полі чи на будові, а й прагнуть реалізації в інших сферах. Вони створюють бізнес, йдуть в політику та стають тренерами з різних наук. Українець Ігор Греськів, який п’ять років тому переїхав до Польщі тепер і сам має роботу, і дає нові знання своїм співвітчизникам.

Він навчає людей працювати з IP і став єдиним україномовним тренером у Європі. Переїхавши із родиною до Польщі, він заснував власний бізнес, але хотів розвиватися ще й професійно. Шукав інформацію про різні навчальні центри і курси. Зупинився на Mikrotik Warsaw Training Center. Деталі у сюжеті Оксани Буньківської та Юлії Пенчук.

Нагадаємо, українців робітничих професій у 2019 році найбільше потребували у Польщі, Німеччині, Словаччині, Ізраїлі, Чехії, Угорщині та Литві.

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