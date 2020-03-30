Карантин в Украине: в каких областях установили блокпосты и частично перекрыли движение

Специальные блокпосты устанавливают почти во всех регионах Украины, а также перекрывают некоторые пути. Так, на Закарпатье закрыли два из четырех перевалов — Ужоцкий и Торунский. Движение здесь перекрыто для всего транспорта. Есть ограничения и на Винниччине.

36 блокпостов установили в Винницкой области — полиция усилила меры безопасности. В областной центр теперь можно добраться только тремя путями — с Немировского, Киевского и Хмельницкого направлений. Другие трассы закроют для всех, кроме машин предприятий и организаций, обеспечивающих работу критической инфраструктуры.

В Закарпатье въезд ограничен, здесь закрыли два из четырех перевалов. Проехать можно через Абранскую трассу Киев-Чоп, и Яблунецкий перевал — это автотрасса Мукачево-Львов. У всех, кто заезжает в Закарпатье, меряют температуру.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Украине усиливают меры безопасности.

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