Карантин в Україні: в яких областях встановили блокпости та частково перекрили рух

Спеціальні блокпости встановлюють майже в усіх регіонах України, а також перекривають деякі шляхи. Так, на Закарпатті закрили два з чотирьох перевалів – Ужоцький і Торунський. Рух тут перекрито для усього транспорту. Є обмеження і на Вінниччині.

36 блокпостів встановили на Вінниччині – поліція посилила заходи безпеки. До обласного центру відтепер можна дістатись лише трьома дорогами – з Немирівського, Київського і Хмельницького напрямку. Інші траси закриють для усіх, крім атівок підприємств та організацій, що забезпечують роботу критичної інфраструктури.

На Закарпаття в’їзд обмежено, тут закрили два з чотирьох перевалів. Проїхати можна через Абранську трасу Київ-Чоп, та Яблунецький перевал – це автотраса Мукачево-Львів. В усіх, хто заїздить на Закарпаття, міряють температуру.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Україні посилюють заходи безпеки.

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