Количество доноров крови в Украине уменьшилось в разы: в чем причина

Украинским больницам не хватает крови. Когда-то мощное движение донорства теперь не очень популярно. Льгот стало меньше, а с ними и людей, массово приходивших на станции переливания крови. Уменьшила количество доноров и эпидемия.

Так что доноры теперь – это единицы, которые чувствуют ответственность за жизнь других. Но этого недостаточно, чтобы всем вовремя оказывать помощь. Как поддержать сегодня важный банк крови?

Доноры крови спасают жизнь других людей. Истина бесспорна. Но такой благородный поступок сейчас не в почете. Количество доноров уменьшается и из-за войны на востоке, и из-за выездов на заработки, и из-за пандемии. При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам создавать запасы крови исходя из нормы 12 мл на человека. Такие объемы украинские станции переливания крови не перерабатывают.

Иван и Валентина Поп из села Угля проехали 160 км до Ужгорода и привезли еще двух односельчан, чтобы сдать кровь для больного сына. Родители не впервые на станции переливания крови, потому что сами ищут доноров. Иначе парню не помочь.

В специальных холодильных камерах Закарпатской областной станции переливания крови хранится кровь. В Закарпатье из-за пандемии количество доноров уменьшилось в разы. Каждый день на станцию приходят до 15 человек. А нужно хотя бы полсотни, чтобы обеспечить кровью все больницы.

– Всегда критическая ситуация с минусовой кровью, – говорит заведующая отделом станции Мария Фантич. – И даже если у нас есть плюсовая, мы одни на территории города. И за ночь у нас могут все забрать, так что не знаешь, что тебя ждет на следующий день.

А на Николаевской станции не ждут, когда опустеют холодильники, здесь работают с потенциальными донорами. На акции в торговом центре определяли желающим группу крови и агитировали ее сдавать. Предлагают донацию студентам, военным и спортсменам.

– Нужно выезжать на радио, на телевидение, на разные акции, чтобы популяризировать донорство, – говорит заведующий отделением КНП Николаевская областная станция переливания крови Евгений Петров.

Руслан Петренко – почетный донор. За семь лет сдавал кровь более 120 раз. Мужчина уже не представляет жизнь без донорства. Это необходимо для спасения людей. Да и сам, уверяет, после сдачи чувствует себя лучше.

– И для здоровья полезно. Необходимо обновлять кровь. Да и перед каждым забором анализы бесплатно берут, – поделился мнением Руслан Петренко.

Стать донором не сложно. Надо заботиться о здоровье, перед сдачей крови не употреблять алкоголь и жирную пищу. Сдают кровь натощак. На станции переливания донора осмотрят врачи, измерят давление, примут на анализ кровь.

После сдачи доноров ждет обед или, как в Ужгороде – 100 грн на еду. День сдачи крови – свободен от работы и еще один день донорам добавляют к отпуску.

— Для почетных доноров, сдавших кровь более 40 раз, раньше было больше льгот. Теперь оставили только прибавку к пенсии – 10% от прожиточного минимума. Даже лекарства на эти деньги не купить, — недовольна донор Инесса.

Впрочем, женщина много лет сдает кровь не ради денег, ведь кровь нужна и деткам, и операциям.

По рекомендациям ВОЗ в городах должен быть банк крови – запас на случай чрезвычайных ситуаций из расчета 12 мл на человека. Таких объемов нет ни на одной станции. Впрочем, точное количество запасов – государственная тайна.

Фото: Depositphotos

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