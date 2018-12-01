Клиренс 0,5м и 240 сил. В Украине создали первый в мире бус-внедорожник Torsus

Высокие подъемы, крутые спуски, глубокие рвы и метра снега – все это не помеха для первого автобуса-внедорожника, который создали украинцы.

4 метра высотой. 10 тонн веса. Клиренс – почти полметра. Под капотом – дизельный двигатель и почти 240 лошадиных сил. Развивает скорость до 177 км/ч. Снаружи – специальное покрытие.

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Авторов проекта засыпали предложениями и такие машины уже хотят иметь нефтяные, металлургические, туристические компании всего мира. Уникальный бус вот-вот получит европейский сертификат качества.

Пока уникальную технику изготавливают в Словакии. Но серийное производство хотят наладить именно в Украине.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Maserati показала самый мощный внедорожник Levante GTS.

Опубликовано Декабрь, 01 в 15:42



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