Колхозная философия и стадный инстинкт: почему русские обворовывают украинцев и хвастаются этим

Российские мародеры воруют из домов украинцев одежду, бытовую технику, духи, детские вещи и даже ковры. О своих низменных “подвигах” хвастаются женам в телефонных разговорах и получают не осуждение, а одобрение.

Они подробно рассказывают об интерьерах украинских жилищ, уровне жизни, предпочтениях семей, которые там жили, и даже подсчитывают количество детей в каждой квартире.

– Какой русский человек не украдет ничего. Кроссовки женские, фирменные. 38-ый размер, Софьи будут. Здесь все качественное. Софья пойдет учится, ей ноутбук тоже нужен, – говорит россиянин в телефонном разговоре.

По мнению психологов, одна из причин, почему у этих людей нет элементарного стыда от содеянного – это колхозная философия. Ее россияне массово унаследовали от советского Союза. Это зависть к “кулацкому” успеху и пренебрежение к частной собственности.

— В ценностях демократического общества мы не посягаем на имущество других людей. У каждого есть свое и мы не воруем. Когда мы говорим о социально-культурном уровне пришедших к нам наемников, то там демократических ценностей нет, — сказала психолог Марина Диденко.

В некоторых разговорах психологи отмечают четко выраженный стадный инстинкт, когда молодые русские ребята оправдываются, мол, все воруют, и я тоже.

– Привезу хотя бы телевизор за 70 тыс. – А он большой? – Да. – А вам разрешат его вести? – Да. – Почему вам это разрешают? – Потому что они сами это набрали. — Капец, мародеры. – Еще я блендер взял на 500 Ватт. – Ого, это мне нужно! — телефонный разговор оккупанта с супругой.

Вот только поведение женщин из этих телефонных разговоров стадным инстинктом не объяснишь. Эти матери и жены не живут вместе, как рота солдат. Каждая из них в отдельно взятой хабаровской или пермской квартире сознательно делает выбор в пользу зла.

– Вы можете себе представить, что вам звонит ваш муж и говорит: Слушай, я тебе украл блендер. И ты ему говоришь: Молодец! Это очень важный момент. Этих женщин совершенно точно ни ситуация, ни идеология, ни Путин, абсолютно ничто не заставляет принимать этот ворованный блендер и радоваться этим ворованным блендерам. Но они радуются, – сказала ученая Тамара Злобина.

Они радуются, потому что для них это не преступление. Помните, сколько лет нам рассказывали, что украинцы и россияне – братские народы? Нынешняя война показала, что именно русские вкладывали в это изречение.

– Они относились к украинцам как к колонизированному народу, который для того и есть, чтобы его грабить. Поэтому грабить украинцев нормально. Это было нормально на протяжении всей истории российской империи. Поэтому это так глубоко сидит в сознании россиян, – добавила Тамара Злобина.

Рассказывая о совершенных преступлениях женам, русские солдаты словно исповедуются, но не раскаиваются.

Поэтому, по мнению историков, в России следует провести денацификацию. Такую, как после Второй мировой прошли немцы. Чтобы однажды маленькая Софья в Смоленске, которая ходила в школу в кроссовках, привезенных папой из Украины, осознала, что оставляет после себя следы от крови.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.