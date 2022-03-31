Колгоспна філософія та стадний інстинкт: чому росіяни обкрадають українців і вихваляються цим

Російські мародери крадуть із домівок українців одяг, побутову техніку, парфуми, дитячі речі та навіть килими. Про свої ниці “подвиги” вихваляються дружинам у телефонних розмовах і отримують не осуд, а схвалення.

Вони детально переповідають про інтер’єри українських осель, рівень життя, вподобання сімей, які там мешкали та навіть підраховують кількість дітей у кожній квартирі.

– Яка російська людина не вкраде нічого. Кросівки жіночі, фірмові. 38-ий розмір, Софії будуть. Тут все якісне. Софія піде вчиться, їй ноутбук теж потрібен, – каже росіянин у телефонній розмові.

На думку психологів, одна із причин, чому у цих людей немає елементарного сорому від скоєного – це колгоспна філософія. Її росіяни масово успадкували від радянського Союзу. Це заздрість до “куркульського” успіху та зневага до приватної власності.

– В цінностях демократичного суспільства ми не посягаємо на майно інших людей. У кожного є своє і ми не крадемо. Коли ми говоримо про соціально-культурний рівень найманців, які до нас прийшли, то там демократичних цінностей немає, – сказала психолог Марина Діденко.

У деяких розмовах психологи відзначають чітко виражений стадний інстинкт, коли молоді російські хлопці виправдовуються, мовляв – усі крадуть, і я також.

– Привезу хоча б телевізор за 70 тис. – А він великий? – Так. – А вам дозволять його вести? – Так. – Чому вам це дозволяють? – Тому що вони самі це набрали. – Капець. мародери. – Ще я блендер взяв на 500 Ватт. – Ого, це мені треба! – телефонна розмова окупанта з дружиною.

От тільки поведінку жінок із цих телефонних розмов стадним інстинктом не поясниш. Ці матері та дружини не живуть разом, як рота солдатів. Кожна з них в окремо взятій хабаровській чи пермській квартирі – свідомо робить вибір на користь зла.

– Ви можете собі уявити, щоб вам дзвонить ваш чоловік і каже: Слухай, я тобі вкрав блендер. І ти йому кажеш: Молодець! Це дуже важливий момент. Цих жінок абсолютно точно ні ситуація, ні ідеологія, ні Путін, абсолютно ніщо не змушує приймати цей крадений блендер і радіти цим краденим блендерам. Але вони радіють, – сказала науковиця Тамара Злобіна.

Вони радіють, оскільки для них це не злочин. Пам’ятаєте, скільки років нам розповідали, що українці і росіяни – братні народи? Нинішня війна показала, що саме росіяни вкладали у цей вислів.

– Вони ставилися до українців як до колонізованого народу, який для того і є, щоб його грабувати. Тому грабувати українців нормально. Це було нормально протягом всієї історії російської імперії. Тому це так глибоко сидить в свідомості росіян, – додала Тамара Злобіна.

Розповідаючи про скоєні злочини дружинам, російські солдати ніби сповідаються, але не розкаюються.

Тому, на думку істориків, у Росії потрібно провести денацифікацію. Таку, як після Другої світової пройшли німці. Щоб одного дня маленька Соф’я у Смоленську, яка ходила до школи у кросівках, привезених татом з України, усвідомила, що залишає по собі сліди від крові.

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