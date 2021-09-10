Коронавірус, анексія Криму та стосунки зі США: головні тези YES Brainstorming 10 вересня

Головними темами YES Brainstorming 10 вересня стали пандемія коронавірусу, безпека, мир та еволюція міжнародної політики світових держав.

Факти ICTV зібрали найважливіші тези, виголошені спікерами цього дня.

На переконання президента України Володимира Зеленського, Україна витримала випробування пандемією коронавірусу.

– У регіонах люди втрачали роботу на місцях, але ми створили робочі місця. Почали будувати дороги, як США в 30-х роках. Щоб не впадати в депресію, почали Велике будівництво. Швидко будували дороги, якими швидко могла їхати швидка, – наголосив Володимир Зеленський..

Глава держави констатує: Covid-19 продемонстрував, що в маленьких країн – мало шансів, якщо на планеті почнуться великі проблеми.

– Однак в Україні від початку пандемії коронавірусу показники ВВП не впали, економіці допомогли й не включали друкарський верстат, – зауважив президент.

На переконання очільника держави, нині ще одним із важливих завдань є повернення форуму YES до Криму.

Оскільки через анексію півострова Російською Федерацією, форум уже сім років відбувається в Києві.

Засновник форуму YES, бізнесмен, філантроп Віктор Пінчук вважає, що чималий крок до цього Україна зробила майже три тижні тому, провівши саміт Кримська платформа.

– Ця ініціатива фундаментально важлива для України та всього світу й має великий потенціал. Ялтинська європейська стратегія – це ініціатива приватного сектору, і ми будемо щасливі всебічно підтримати Кримську платформу, – зазначив Віктор Пінчук.

Крім того, засновник форуму YES запропонував президенту й гасло для саміту.

– Я пропоную зробити гаслом Кримської платформи Наступного року в Ялті. Якщо ви поставите його на офіційний бланк, буде цікаво подивитися, скільки голів держав підпише такий документ, – зазначив він.

Другий президент України Леонід Кучма з багаторічним досвідом роботи на Мінських переговорах визнає: Росія тягне час:

– Це політична гра Росії. Вони чітко розуміють, що першим пунктом Мінських домовленостей є безпека, який вони не виконують.

Під час форуму президент України згадав і про нещодавній візит до Білого дому.

Президент запевняє: зустріч була дуже важливою, а відносини із США зараз кращі, ніж були.

А другий президент прогнозує: політичну перевагу Україні може принести теперішня ситуація з Афганістаном.

Оскільки провал зобов’язань перед афганським урядом змусить Сполучені Штати серйозніше ставитися до відносин із своїми союзниками.

Фото: Офіс президента

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