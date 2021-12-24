Коронавирус и отношения: повлияла ли пандемия на количество разводов в Украине

Коронакризис ударил по всем стратегическим отраслям государства, семейный институт – не исключение. С самого начала карантина социологи предполагали, что в стране вырастет количество разводов из-за физической замкнутости дома и нестабильного экономического положения.

И действительно, сейчас каждая вторая пара распадается. Но вырос ли этот показатель во время пандемии и кто сейчас в Украине может позволить себе развод, смотрите в материале.

В увеличении количества семейных конфликтов и разводов психологи винят коронакризис и физическую замкнутость. Особенно остро это почувствовалось весной 2020 года – в период жесточайшего локдауна. Молодые пары оказались один на один в новом формате жизни, однако недостатки каждого из супругов никуда не исчезли.

– Младшие люди вообще сложнее перенесли закрытия, ограничения, перемещения. И изучать его в таких условиях ограничения, нервозности, стресса – это не самое лучшее, — говорит психолог Елена Любченко.

65% браков распадаются, а это больше, чем каждые вторые супруги. Но на самом деле, тенденция держится последние пять лет.

Для сравнения: в 2018 году в Украине образовалось 230 тыс. новых семей, а развелось 154 тыс. Пандемийного 2020-го года желающих образовать семью стало меньше – 168 тыс., однако и количество разводов сократилось – до 120 тыс. Выходит, никакого скачка разводов нет.

– А если взять первое полугодие, по статистике за 2021 год, то получится, что практически идет к уровню с 20 годом. Поэтому говорить о том, что прямой всплеск разводов невозможно, – рассказывает Наталья Горбаль – адвокат по семейному праву.

В Европе таки прогнозируют скачок разводов из-за коронакризиса. В Британии их может прибавить в пять раз. По закону только после года раздельного проживания государство может расторгнуть брак. Такой акт становится все более популярным в Украине.

Среди преимуществ — супруги не прибегают к окончательному разрыву, не делят имущество, а лишь определяют, с кем будет жить ребенок.

Если ранее заявление на развод подавали молодые пары, прожившие от трех месяцев до двух лет, то возраст прекращения отношений существенно повысился.

— Видим тенденцию, когда обращаются в отделы пары, прожившие более длительный срок. 15-20 лет — столкнувшиеся с тем, что потеряли чувство любви к себе, какие-то проблемы семейные возникают, и в связи с этим обращаются, — делится Елена Бондарь — руководитель Соломенского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в Киеве.

75% разводов в Украине решает суд. Даже если супруги мирно расходятся, однако есть несовершеннолетний ребенок – судебного процесса не миновать.

Вторая по распространенности причина обращения в суд – раздел имущества. Брачное соглашение – не панацея от возможных судебных споров, но это защита от всех печальных сценариев, о которых молодожены не думают.

– Потому что когда пара обсуждает первый договор, то каждый из пары имеет внутреннее понимание того, что делает правильный шаг. Потому что брачные договоры, это не про обобрать, обмануть, и оставить ни с чем, – объясняет адвокат по семейному праву Наталья Горбаль.

В условиях нашего коронакризиса количество разводов не возросло, а наоборот, поползло вниз. Социология не дает единого ответа, однако предполагает: длительная экономическая нестабильность несколько подавила желание молодежи еще и остаться в одиночестве.

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