Драгоценности по-украински: как отечественные украшения становятся популярными в мире

Металл, к которому касаются руки братьев-ювелиров Кочут из Ужгорода, становится настоящим шедевром. Сейчас их бренд один из самых узнаваемых в Украине и уверенно покоряет мир. Их украшения не похожи на обычные. Они напоминают кору дерева, веток, цветов и даже изображения животных.

— Бриллианты, как и раньше, так и теперь очень популярны. Занимают первое место в списке желаемых камней большинства людей. А уже следующие позиции занимают сапфиры, рубины, изумруды, — говорит соучредитель ювелирного бренда Юрий Кочут.

Ювелиры совершенствуют и развивают японскую технику мокуме-Гане. Обработанный, переплетенный металл здесь напоминает морские волны.

Идеи для своих нестандартных украшений черпают из жизни. Стоимость их оригинальных украшений от $60 до $20 000.

Другой ювелир в Одессе с 10-летним стажем Вячеслав тоже творит чудеса с драгоценных камней. Сначала взвешивает металл, высчитывает сколько граммов ему нужно для того, чтобы сделать ту или иное украшение, а дальше помещает в специальную небольшую керамическую посуду и начинает плавить и вытаскивать. Через несколько часов кропотливой работы кусок металла превращается в украшение.

Ювелиры советуют, выбирать украшение с умом. Ведь она должно не только хорошо выглядеть на человеке, но и дополнять его личность.

Мировые звезды иногда так увлекаются драгоценностями, что решаются на удивительные эксперименты. Так, американский рэпер имплантировал себе бриллиант в лоб.

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