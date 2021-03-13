Коштовності по-українськи: як вітчизняні прикраси стають відомі у світі

Метал, до якого торкаються руки братів-ювелірів Кочутів з Ужгорода, стає справжнім шедевром. Нині їхній бренд один з найвпізнаваніших в Україні і впевнено підкорює світ. Їхні прикраси не схожі на звичайні. Вони нагадують кору дерева, гілок, квітів та навіть зображення тварин.

– Діаманти, як і раніше, так і тепер є дуже популярними. Займають перше місце у списку бажаних каменів більшості людей. А уже наступні позиції займають сапфіри, рубіни, смарагди, – каже співзасновник ювелірного бренду Юрій Кочут.

Ювеліри вдосконалюють і розвивають японську техніку мокуме-гане. Оброблений, переплетений метал тут нагадує морські хвилі.

Ідеї для своїх нестандартних прикрас черпають із життя. Вартість їхніх оригінальних прикрас від $60 до $20 тисяч.

Інший ювелір в Одесі з 10-річним стажем В’ячеслав теж творить дива із дорогоцінного каміння. Спочатку зважує метал, вираховує скільки грамів йому потрібно для того, щоб зробити ту чи іншу прикрасу, а далі поміщає у спеціальну невеличку керамічну посудину і починає плавити та витягувати. Через кілька годин кропіткої праці шматок металу перетворюється у прикрасу.

Ювеліри радять, обирати прикрасу з розумом. Адже вона має не тільки гарно виглядати на людині, але й доповнювати її особистість.

Світові зірки інколи так захоплюються коштовностями, що зважуються на дивовижні експерименти. Так, американський репер імплантував собі діамант у лоба.

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