Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Коштовності по-українськи: як вітчизняні прикраси стають відомі у світі

Метал, до якого торкаються руки братів-ювелірів Кочутів з Ужгорода, стає справжнім шедевром.  Нині їхній бренд один з найвпізнаваніших в Україні і впевнено підкорює світ. Їхні прикраси не схожі на звичайні. Вони нагадують кору дерева, гілок, квітів та навіть зображення тварин.

– Діаманти, як і раніше, так і тепер є дуже популярними. Займають перше місце у списку бажаних каменів більшості людей. А уже наступні позиції займають сапфіри, рубіни, смарагди, – каже співзасновник ювелірного бренду Юрій Кочут.

Ювеліри вдосконалюють і розвивають японську техніку мокуме-гане. Оброблений, переплетений метал тут нагадує морські хвилі.

Ідеї для своїх нестандартних прикрас черпають із життя. Вартість їхніх оригінальних прикрас від $60 до $20 тисяч.

Читайте
Елегантні краватки та вишукані сукні: зіркові пари Золотого глобуса-2021

Інший ювелір в Одесі з 10-річним стажем В’ячеслав теж творить дива із дорогоцінного каміння. Спочатку зважує метал, вираховує скільки грамів йому потрібно для того, щоб зробити ту чи іншу прикрасу, а далі поміщає у спеціальну невеличку керамічну посудину і починає плавити та витягувати. Через кілька годин кропіткої праці шматок металу перетворюється у прикрасу.

Ювеліри радять, обирати прикрасу з розумом. Адже вона має не тільки гарно виглядати на людині, але й доповнювати її особистість.

Світові зірки інколи так захоплюються коштовностями, що зважуються на дивовижні експерименти. Так, американський репер імплантував собі діамант у лоба.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як прикрасити вікна на Новий рік 2021 – найкращі ідеї
Як прикрасити вікна на Новий рік 2021 – найкращі ідеї
Відкриття магазину B2B Jewelry: подарунки, фотозони та жива музика
Відкриття магазину B2B Jewelry: подарунки, фотозони та жива музика
У Черкасах злодій проковтнув каблучку з діамантами 
У Черкасах злодій проковтнув каблучку з діамантами 
Як обрати іграшки для ялинок: які в моді і де купити
Як обрати іграшки для ялинок: які в моді і де купити
Імітація кори дерева, гілок і квітів: українські ювеліри підкорюють світ
Імітація кори дерева, гілок і квітів: українські ювеліри підкорюють світ
Українка вразила Swarovski особливими брошками
Українка вразила Swarovski особливими брошками
Золоті річки у Швейцарії. Чому у стоках майже $2 млн
Золоті річки у Швейцарії. Чому у стоках майже $2 млн
Американці виростили 5-ти каратовий діамант. Він дешевший на 40%
Американці виростили 5-ти каратовий діамант. Він дешевший на 40%
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка