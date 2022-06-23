Каждый боевой запас достигает своей цели и разрушает ее: эксперт о HIMARS

Американские ракетно-артиллерийские системы HIMARS, которые уже прибыли в Украину, очень помогут ВСУ.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил военный эксперт Петр Черник.

— Даже несколько HIMARS – это серьезная огневая мощность. Хочу напомнить, что эти системы, несмотря на декларируемые расстояния в 70 км, имеют специальные боевые заряды, которые могут стрелять на 165 км, 300 км и даже на 500 км. Это открытая универсальная платформа, чем она качественно отличается от БМ-30 Смерч, которые рассчитаны только под одну ракету, — объяснил он ведущему программы Свобода слова на ICTV Вадиму Карпьяку.

Петр Черник также добавил, что системы HIMARS – это как минимум четыре типа боезарядов. Это подвижная, открытая к модернизации, а, следовательно, к совершенствованию техника. Она имеет невероятно большую огневую мощность и самое главное – крайне качественную наводку.

— Если БМ-30 Смерч – это оружие такого пехотного поражения, которое перемалывает определенную часть территории, то практически каждый боевой запас HIMARS в обязательном порядке достигает своей цели, а, следовательно, ее разрушает. В первую очередь, это касается бронетехники. Даже несколько единиц существенно усиливают нашу огневую мощность, — подчеркнул он.

Напомним, 23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли первые ракетные системы HIMARS.

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