Пуля попала в лицо: на передовой вражеский снайпер убил бойца ВСУ

В зоне проведения ООС от пули снайпера погиб 24-летний военнослужащий 92 отдельной механизированной бригады Алексей Кучкин.

Все произошло 15 января около трех часов дня, когда вражеский снайпер открыл огонь по позициям. Снайперская пуля попала парню в лицо. Побратимы старались как можно быстрее эвакуировать раненого, однако армеец погиб.

Несмотря на то, что Авдеевское направление достаточно редко появляется в сводках штаба ООС, провокационный и беспорядочный огонь боевиков здесь можно услышать каждый день, и не только ночью.

Репортаж с передовой Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как под Авдеевкой снайпер попал в голову бойцу ООС.

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