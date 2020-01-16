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Куля влучила в обличчя: на передовій ворожий снайпер вбив бійця ЗСУ

У зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув 24-річний військовослужбовець 92 окремої механізованої бригади Олексій Кучкін.

Все сталося 15 січня близько третьої години дня, коли ворожий снайпер відкрив вогонь по позиціях. Снайперська куля влучила хлопцю в обличчя. Побратими намагалися якомога швидше евакуювати пораненого, однак армієць загинув.

Попри те, що авдіївський напрямок досить рідко з’являється у зведеннях штабу ООС, провокативний та хаотичний вогонь бойовиків тут можна почути щодня, і не лише вночі.

Репортаж з передової Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як під Авдіївкою снайпер влучив у голову бійцю ООС.

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