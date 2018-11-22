Купили квартиры, а они под залогом! Аферы с жильем в Украине

Они владельцы квартир, но в любой момент их могут просто выселить. В такой ситуации оказались 200 семей города Бровары неподалеку от Киева. Как выяснилось, их новенькие квартиры – заставлены в банке. Заем под них взял горе-застройщик.

Документы подчистил так, что даже нотариусы не увидели ничего подозрительного. Сейчас долг банку не возвращает. А значит, в любой момент финучреждение может конфисковать жилье у людей или же им придется платить кредит за уже купленные квартиры.

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2009 года – застройщик взял кредит в банке. В залог сдал землю и фактически еще не построенные квадратные метры. Это следует из договора ипотеки.

О том, что купили заставленые в банке квартиры, люди узнали только после того, как создали ОСМД. До тех пор, несмотря на многолетнюю неуплату долга, банк ни разу не напоминал о себе, а застройщик тщательно подчистил все бумаги.

Юристы говорят – таких аферистов немало. Поэтому следует тщательно проверять все документы со специалистами. И таки не отдавать свои деньги компаниям без хорошей репутации.

К слову, купить квартиру и не быть обманутым: как не попасть на аферистов.

Опубликовано Ноябрь, 22 в 10:49



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