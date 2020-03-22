Купить гречку — самообман защиты. Как не паниковать на карантине

Чтобы оставаться человеком, оставаться милосердным, не безразличным в испытании эпидемией, надо уметь себя контролировать и не поддаваться панике, не так уж и легко. Мы хорошо видим, что из-за карантина у украинцев растет агрессия, люди также опустошают полки магазинов и это прогнозируемая реакция.

На такие действия толкает страх перед неизвестным и опасным будущим. Однако панику можно преодолеть. Психологи советуют отвлекаться от негативной информации и искать себя нового.

А еще постоянный и сильный страх делает панику. Вирус и карантин во всем мире способен выбить почву из-под ног даже у самых уравновешенных.

Профессор Михаил Матяш сделал исследование, чтобы продемонстрировать пациенту, как влияет негативная информация на мозг. Сейчас ее избежать невозможно. Но представьте себе, что в таком состоянии мозг нон-стоп. Недавно к профессору привели женщину, которая из-за паники перед вирусом потеряла работоспособность.

Я всегда советую различные виды спорта особенно связанные с кистями рук, — Михаил Матяш, профессор НМУ им. Богомольца

Опустошать магазины — нас толкает инстинкт самозащиты. Мозг убеждает: купили гречку — не умрем с голоду. Так и формируем иллюзию, что все под контролем. Однако, это только иллюзия.

Факты ICTV ранее писали о том, как украинцы в соцсетях шутят с Covid-19.

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