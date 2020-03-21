Туалетная бумага вместо маски. Как украинцы в соцсетях шутят с Covid-19

Чтобы оставаться человеком, быть милосердным, не безразличным в испытании эпидемией, надо уметь себя контролировать и не поддаваться панике, а это не так уж легко. Психологи советуют абстрагироваться от негативной информации. И многие именно так и делают. Кто-то ищет себя в чем-то новом, осваивает новые методы работы дома, читает книги, а некоторые отвлекается креативными сообщениями в соцсетях.

Не имеешь медицинской маски, не проблема. Ее можно изготовить самостоятельно. Или же вообще придумать эксклюзивную, уникальную защиту. Мемами и фотожабами украинцы отреагировали на отсутствие в аптеках защитных медицинских масок. И чтобы не покупать их в интернете втридорога, каждый пользователь преподавал свой лайфхак.

Украинцы провели расследование, зачем все массово скупают туалетную бумагу. Оказывается, для кого-то она служит вместо маски. Оружие против вируса. А для кого-то это новый декор интерьера.

Правда, были и те, которые убеждены: туалетная бумага — это инвестиции в будущее. Потому что за прошедшую неделю на рынке ценных бумаг — всего покупали именно туалетную. Война за этот товар сейчас идет не только в Украине, но и во всем мире.

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