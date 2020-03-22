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Купити гречку – самообман захисту. Як не панікувати на карантині

Щоб залишатись людиною, залишатись милосердним, не байдужим у час випробування епідемією, треба вміти себе контролювати і не піддаватись паніці, що не так вже й легко. Ми добре бачимо, що через карантин в українців зростає агресія, люди також спустошують полиці магазинів і це прогнозована реакція.

На такі дії штовхає страх перед невідомим і небезпечним майбутнім. Однак паніку можна здолати. Психологи радять відволікатись від негативної інформації і шукати себе нового.

А ще постійний та сильний страх робить паніку. Вірус та карантин у всьому світі здатен вибити ґрунт з-під ніг навіть у найбільш врівноважених.

Професор Михайло Матяш зробив дослідження, щоб продемонструвати пацієнту, як впливає негативна інформація на мозок. Зараз її уникнути неможливо. Але уявіть собі, що у такому стані мозок нон-стоп. Нещодавно до професора привели жінку, яка через паніку перед вірусом втратила працездатність.

Я завжди раджу різні види спорту особливо пов’язані з кистями рук, – Михайло Матяш, професор НМУ ім. Богомольця

Спустошувати магазини – нас штовхає інстинкт самозахисту. Мозок  переконує: купили гречку – не вмремо з голоду. Так і формуємо  ілюзію, що все під контролем. Однак, це тільки ілюзія.

Факти ICTV раніше писали про те, як українці у соцмережах жартують з Covid-19.

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