Отдых в Одессе 2020: чем опасно цветение водорослей в Черном море

Кишечная палочка и токсины: чем опасно цветение водорослей в Одессе

Одесское побережье покрыли водоросли. Кубометры зеленой смеси плавают в воде и вымываются волнами на песок. Цветения водорослей — это естественный процесс, однако при размножении они выделяют токсины, которые могут вызвать пищевое отравление.

Специалисты рекомендовали не употреблять рыбу и мидии, выловленные на одесском побережье и в причерноморских лиманах. Цианобактерии выделяют много токсичных веществ, и это может привести к пищевому отравлению.

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Кишечная палочка и токсины: чем опасно цветение водорослей в Одессе / 3 фотографии

Лаборатория Минздрава не рекомендует купаться на пяти пляжах Одессы. Пробы брали в воде в пяти метрах от берега, и нашли кишечную палочку.

Год назад море, которое зацвело, особенно пугало отдыхающих на центральных пляжах города. В порту воняло неделю, запах добрался даже центральных улиц Одессы. Цветение может длиться до месяца, говорят экологи, все зависит от температуры воздуха.

Пляжи Одессы, несмотря на ситуацию с коронавирусом, ежедневно заполняются отдыхающими.

Факты ICTV помогут выбрать из большого выбора пляжей место у моря по душе. Но главное помнить — отдыхая на берегу моря, следует придерживаться противоэпидемических правил.

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