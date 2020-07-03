Отдых в Одессе 2020: чем опасно цветение водорослей в Черном море

Кишечная палочка и токсины: чем опасно цветение водорослей в Одессе
Одесское побережье покрыли водоросли. Кубометры зеленой смеси плавают в воде и вымываются волнами на песок. Цветения водорослей — это естественный процесс, однако при размножении они выделяют токсины, которые могут вызвать пищевое отравление.
Специалисты рекомендовали не употреблять рыбу и мидии, выловленные на одесском побережье и в причерноморских лиманах. Цианобактерии выделяют много токсичных веществ, и это может привести к пищевому отравлению.
Читайте: Минздрав допускает закрытие украинских курортов из-за коронавируса
Лаборатория Минздрава не рекомендует купаться на пяти пляжах Одессы. Пробы брали в воде в пяти метрах от берега, и нашли кишечную палочку.
Год назад море, которое зацвело, особенно пугало отдыхающих на центральных пляжах города. В порту воняло неделю, запах добрался даже центральных улиц Одессы. Цветение может длиться до месяца, говорят экологи, все зависит от температуры воздуха.
Пляжи Одессы, несмотря на ситуацию с коронавирусом, ежедневно заполняются отдыхающими.
Факты ICTV помогут выбрать из большого выбора пляжей место у моря по душе. Но главное помнить — отдыхая на берегу моря, следует придерживаться противоэпидемических правил.