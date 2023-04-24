Лісовий назвав список дисциплін, які точно лишаться у школі

Всі ключові навчальні дисципліни і природничі, і гуманітарні, які наразі є в школі, повинні залишитися.

Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив в ефірі Єдиних новин.

– Ми не допускаємо сьогодні скорочення дисциплін ключових, таких як: Історія України, Українська мова, Хімія, Фізика, Математика, Біологія. Тобто всі ті ключові дисципліни, які є в школі, повинні залишитися. Ми говоримо про оптимізацію програми, про їх концентрацію корисними знаннями, ми говоримо про ті дисципліни, якими можливо можна пожертвувати. І сьогодні це питання експертів. Наприклад, можна концентрованіше подати Основи здоров’я або якісь інші дисципліни, – каже він.

Крім того, Лісовий зауважив, що наразі МОН не має точних даних щодо кількості вчителів, проте працює над упорядкуванням цієї інформації.

– Ми маємо зараз приблизно 3-4% вчителів, які виїхали за кордон, за даними громадських організацій, які проводили ці дослідження. Переважно вчителі виїхали з тих регіонів, де ведуться бойові дії, це Луганська, Херсонська, Донецька, Харківська, Запорізька області, – говорить міністр.

Також він зауважив, що наразі для України найкритичнішим є підготовка учителів Нової української школи. Це завдання прагнуть виконати до початку нового навчального року і воно потребує фінансування.

– З об’єктивних причин підготовка не була здійснена попередній рік. Це той виклик, який ми маємо сьогодні. А в цілому щодо підготовки вчителів – ми маємо проблеми з вищою освітою і це стосується підготовки педагогічних кадрів, і інших фахівців. Тому наші зусилля і в фокусі нашої уваги сьогодні реформи вищої освіти в цілому і педагогічної в тому числі, – каже він.

Раніше у Міністерстві освіти й науки України повідомили, що перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися 2027 року.

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