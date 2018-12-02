Люди живут в вони и боятся купаться: в Тернопольской области завод сбрасывает отходы в реку

На Тернопольщине уже годами опасные отходы без очистки сливают в реку Збруч, которая в сотне километров впадает в Днестр.

Местные власти проблемы не видят, экологи на мощное производство накладывают мизерные штрафы. Люди годами живут в вони и боятся купаться в водоеме.

Даже зимой здесь невыносимая вонь. Берега Збруча покрытые черными нечистотами и противной пеной. Такие стоки – это остатки от переработки яблок и то, чем промывают оборудование.

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Так в Скале-Подольской хозяйствует дочерняя компания немецкой фирмы, которая производит яблочный концентрат. Завод работает 15 лет. Третий год местные возмущаются – ниже по течению гибнет рыба. Люди начали контролировать слив нечистот, поэтому стоки теперь сбрасывают ночью.

Два года назад экологи в этих стоках обнаружили гидроксид натрия – то есть каустическую соду – это токсичное соединение, вызывающее ожоги. В этом году уже дважды проводили замеры. Последний раз показатели были превышены в десятки раз.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Агромарс построит дополнительный современный завод по переработке биоотходов.

Опубликовано Декабрь, 02 в 14:53



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