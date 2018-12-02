Люди живут в вони и боятся купаться: в Тернопольской области завод сбрасывает отходы в реку
На Тернопольщине уже годами опасные отходы без очистки сливают в реку Збруч, которая в сотне километров впадает в Днестр.
Местные власти проблемы не видят, экологи на мощное производство накладывают мизерные штрафы. Люди годами живут в вони и боятся купаться в водоеме.
Даже зимой здесь невыносимая вонь. Берега Збруча покрытые черными нечистотами и противной пеной. Такие стоки – это остатки от переработки яблок и то, чем промывают оборудование.
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Так в Скале-Подольской хозяйствует дочерняя компания немецкой фирмы, которая производит яблочный концентрат. Завод работает 15 лет. Третий год местные возмущаются – ниже по течению гибнет рыба. Люди начали контролировать слив нечистот, поэтому стоки теперь сбрасывают ночью.
Два года назад экологи в этих стоках обнаружили гидроксид натрия – то есть каустическую соду – это токсичное соединение, вызывающее ожоги. В этом году уже дважды проводили замеры. Последний раз показатели были превышены в десятки раз.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Агромарс построит дополнительный современный завод по переработке биоотходов.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!