Металлоискатели в киевских школах: когда появятся и почему это важно

В школах Киева хотят установить металлоискатели, чтобы повысить безопасность детей. И чтобы никто не мог пронести запрещенные предметы в учебное заведение и в частности, оружие.

Инициатором этого решение стала Киевская городская прокуратура. В Киевсовете уже создали рабочую группу.

Случаи, когда дети планируют пронести оружия в школы — не редкость, подтверждают в киевской прокуратуре. Подростки часто обсуждают это в соцсетях. Обнаружив такой разговор, где подростки планировали пронести отцовское ружье в класс, правоохранителям удалось не допустить новой бойни.

Вовремя выявить и предупредить — этим занимается киберполиция. Им помогают и общественные активисты, которые по тем же соцсетям обнаруживают подозрительное поведение детей или их родителей. К примеру, в одну из школ Киева мама ребенка приходит с оружием, утверждают в общественной организации Стоп коррупция. Говорят, травмат приобретен незаконно, и поведение женщины вызывает тревогу за учеников.

В Киевсовете создали специальную рабочую группу с представителями нацполиции и прокуратуры, которые отрабатывают механизмы лицензирования металлодетекторов в школах. Начнут с 10 заведений — по одному в каждом районе. Со временем обезопасят металлодетекторами все школы столицы. Обещают сделать это за счет бюджета.

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