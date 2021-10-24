Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина
Маргарита Верещагіна |

Металлоискатели в киевских школах: когда появятся и почему это важно

В школах Киева хотят установить металлоискатели, чтобы повысить безопасность детей. И чтобы никто не мог пронести запрещенные предметы в учебное заведение и в частности, оружие.

Инициатором этого решение стала Киевская городская прокуратура. В Киевсовете уже создали рабочую группу.

Случаи, когда дети планируют пронести оружия в школы — не редкость, подтверждают в киевской прокуратуре. Подростки часто обсуждают это в соцсетях. Обнаружив такой разговор, где подростки планировали пронести отцовское ружье в класс, правоохранителям удалось не допустить новой бойни.

Вовремя выявить и предупредить — этим занимается киберполиция. Им помогают и общественные активисты, которые по тем же соцсетям обнаруживают подозрительное поведение детей или их родителей. К примеру, в одну из школ Киева мама ребенка приходит с оружием, утверждают в общественной организации Стоп коррупция. Говорят, травмат приобретен незаконно, и поведение женщины вызывает тревогу за учеников.

В Киевсовете создали специальную рабочую группу с представителями нацполиции и прокуратуры, которые отрабатывают механизмы лицензирования металлодетекторов в школах. Начнут с 10 заведений — по одному в каждом районе. Со временем обезопасят металлодетекторами все школы столицы. Обещают сделать это за счет бюджета.

Читайте
С 25 октября большинство вузов и школы уйдут на каникулы - СНБО

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

С 25 октября большинство вузов и школы уйдут на каникулы — СНБО
С 25 октября большинство вузов и школы уйдут на каникулы — СНБО
Когда каникулы в Украине 2021-2022
Когда каникулы в Украине 2021-2022
Смерть ребенка в школьном тире: в Черкассах будут судить тренера
Смерть ребенка в школьном тире: в Черкассах будут судить тренера
Семилетний мальчик ударил своего сверстника по голове — потерпевшего забрала скорая
Семилетний мальчик ударил своего сверстника по голове — потерпевшего забрала скорая
Зеленский осмотрел модернизированную школу в Мариуполе: ее отремонтировали по программе Большая стройка
Зеленский осмотрел модернизированную школу в Мариуполе: ее отремонтировали по программе Большая стройка
Осенние каникулы 2021 начнутся раньше: в каких городах дети пойдут отдыхать с 18 октября
Осенние каникулы 2021 начнутся раньше: в каких городах дети пойдут отдыхать с 18 октября
Длительность осенних каникул могут увеличить с недели до 28 дней — Кузин
Длительность осенних каникул могут увеличить с недели до 28 дней — Кузин
Осенние каникулы начнутся раньше. В МОН назвали дату
Осенние каникулы начнутся раньше. В МОН назвали дату
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка