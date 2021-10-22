С 25 октября большинство вузов и школы уйдут на каникулы — СНБО

По просьбе СНБО Минобразования решило, что из-за стремительного распространения коронавируса с понедельника, 25 октября, большинство высших учебных заведений (ВУЗ) пойдут на каникулы.

Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Мы считаем, что всех школьников с понедельника также надо отправить на каникулы, за исключением учащихся 1-4 классов. Эти решение будут принимать Кабмин и соответствующие органы, но от нас большая просьба — максимально придерживаться установленных правил, — отметил он.

В Киеве школы идут на двухнедельные каникулы уже с субботы, 23 октября.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сказал, что, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом, дети точно будут на каникулах первую неделю, а относительно второй — определятся позже, но в зависимости от ситуации их могут продолжить.