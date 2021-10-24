Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна
Маргарита Верещагіна |

Металошукачі в київських школах: коли з’являться та чому це важливо

У школах Києва хочуть встановити металошукачі, аби підвищити безпеку дітей. Та щоб ніхто не міг пронести заборонені предмети до навчального закладу і зокрема, зброю.

Ініціювала це рішення Київська міська прокуратура. В Київраді вже створили робочу групу.

Випадки, коли діти планують пронесення зброї в школи – непоодинокі, підтверджують в київській  прокуратурі. Підлітки часто обговорюють це в соцмережах. Виявивши таку розмову, де підлітки планували пронести батьківську рушницю до класу, правоохоронцям вдалося не допустити нової бійні.

Вчасно виявити і попередити – цим займається кіберполіція. Їм допомагають і громадські активісти, які через ті ж самі соцмережі виявляють підозрілу поведінку дітей чи їх батьків. Приміром, в одну зі шкіл Києва мама дитини приходить зі зброєю, стверджують в громадській організації Стоп корупції. Кажуть, травмат придбаний незаконно, і поведінка жінки викликає тривогу за учнів.

У Київраді створили спеціальну робочу групу з представниками нацполіції і прокуратури, які відпрацьовують механізми ліцензування металодетекторів в школах. Розпочнуть з 10 закладів – по одному у кожному районі. З часом убезпечать металодетекторами усі школи столиці. Обіцяють зробити це бюджетним коштом.

Читайте
З 25 жовтня більшість ВНЗ та школи підуть на канікули – РНБО

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З 25 жовтня більшість ВНЗ та школи підуть на канікули – РНБО
З 25 жовтня більшість ВНЗ та школи підуть на канікули – РНБО
Коли канікули в Україні 2021-2022
Коли канікули в Україні 2021-2022
Смерть дитини в шкільному тирі: у Черкасах судитимуть тренера
Смерть дитини в шкільному тирі: у Черкасах судитимуть тренера
Семирічний хлопчик вдарив свого однолітка по голові – потерпілого забрала швидка
Семирічний хлопчик вдарив свого однолітка по голові – потерпілого забрала швидка
Зеленський оглянув модернізовану школу в Маріуполі: її відремонтували за програмою Велике будівництво
Зеленський оглянув модернізовану школу в Маріуполі: її відремонтували за програмою Велике будівництво
Осінні канікули 2021 розпочнуться раніше: у яких містах діти підуть відпочивати з 18 жовтня
Осінні канікули 2021 розпочнуться раніше: у яких містах діти підуть відпочивати з 18 жовтня
Тривалість осінніх канікул можуть збільшити з тижня до 28 днів – Кузін
Тривалість осінніх канікул можуть збільшити з тижня до 28 днів – Кузін
Осінні канікули розпочнуться раніше. У МОН назвали дату
Осінні канікули розпочнуться раніше. У МОН назвали дату
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка