Металошукачі в київських школах: коли з’являться та чому це важливо

У школах Києва хочуть встановити металошукачі, аби підвищити безпеку дітей. Та щоб ніхто не міг пронести заборонені предмети до навчального закладу і зокрема, зброю.

Ініціювала це рішення Київська міська прокуратура. В Київраді вже створили робочу групу.

Випадки, коли діти планують пронесення зброї в школи – непоодинокі, підтверджують в київській прокуратурі. Підлітки часто обговорюють це в соцмережах. Виявивши таку розмову, де підлітки планували пронести батьківську рушницю до класу, правоохоронцям вдалося не допустити нової бійні.

Вчасно виявити і попередити – цим займається кіберполіція. Їм допомагають і громадські активісти, які через ті ж самі соцмережі виявляють підозрілу поведінку дітей чи їх батьків. Приміром, в одну зі шкіл Києва мама дитини приходить зі зброєю, стверджують в громадській організації Стоп корупції. Кажуть, травмат придбаний незаконно, і поведінка жінки викликає тривогу за учнів.

У Київраді створили спеціальну робочу групу з представниками нацполіції і прокуратури, які відпрацьовують механізми ліцензування металодетекторів в школах. Розпочнуть з 10 закладів – по одному у кожному районі. З часом убезпечать металодетекторами усі школи столиці. Обіцяють зробити це бюджетним коштом.

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