Мораторий на проверки предпринимателей: почему введен и недостатки

Уже 5 лет в Украине время от времени вступает в силу мораторий на проверки предпринимателей. Таким образом власть хочет создать комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса. Хотели победить коррупцию, а создали никем неконтролируемый хаос, угрожающий жизни многих.

2016 год поразил смертями от суррогатного алкоголя. Только в Харьковской области умерло более полусотни человек. Но наливайки, которые продавали яд, и сейчас работают – потому что их никто не проверяет.

Июнь 2017. В Киеве в известной сети ресторанов массовое отравление. В больницы попадают более 30 человек.

Июль 2018. В детском лагере Славутич отравились 12 детей. Восьмилетняя Маргарита после двух недель комы умерла.

И вопиющие пожары в Одессе. Лагерь Виктория – сентябрь 2017 – погибло три девушки. Отель Токио Стар – август 2019 – 9 жертв. И трагедия декабря 2019 – пожар в колледже унесла 16 жизней.

И это лишь самые громкие случаи. За халатность уже после трагедий наказывают то руководителей учреждений, то владельцев помещений. Зато власть ничего не делает, чтобы такие трагедии предотвратить.

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В Украине никто не контролирует ни перевозчиков, ни производителей, ни продавцов, никто не контролирует соблюдение санитарных и пожарных норм. Санслужба почти ликвидирована, другим инспекциям, в том числе и пожарным, запрещены проверки. Потому что действует мораторий. И самое страшное, что большинство из этих трагедий можно было не допустить. Если бы контролирующие органы эффективно работали.

Новая власть хочет продлить мораторий на проведение проверок физических лиц-предпринимателей еще на 2 года. Мотивация неизменна – не давить на бизнес. Хотя тот часто воспринимает мораторий как возможность нарушать любые нормы, к тому же безнаказанно. Ведь внеплановые ревизии возможны, только если есть жалоба от потребителя. Поэтому последствия совсем неутешительны.

Чтобы изменить ситуацию, эксперты советуют не отменять проверки, а наоборот – ввести уголовную ответственность за грубые нарушения, угрожающие жизни и здоровью людей.

К слову, Факты ICTV рассказывали про ужасные подробности пожара в Токио стар.

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