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Проверка учебных заведений Украины: нарушения и штрафы

Немало учебных заведений в Украине имеют большие проблемы с пожарной безопасностью. Проверки это обнаруживают, выписываются штрафы, даются указания исправить, но часто все остается, как было. Как говорят специалисты: потому что штрафы смешные. Поэтому руководству проще их заплатить, чем возиться с безопасностью.

Киевская академия искусств, учения по эвакуации в случае пожара. Детская толпа медленно продвигается к выходу, потому что им препятствуют турникеты и закрытые двери.

И родителям не до смеха, они еще в сентябре обратились к киевским чрезвычайникам проверить академию.

Однако три месяца после внеплановой проверки прошли, а турникеты никто не демонтировал.

Более того, после проверки академия судится со спасателями, там утверждают что предписание не получали, а подпись ректора на документе вроде сфальсифицировано.

Хотя протокол о штрафе инспектор руководству вручил.

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Проблем с пожарной безопасностью руководство не видит и хвастается системой сигнализации на миллионы гривен. Хотя в марте, во время плановой проверки инспекторы указали на закрытые эвакуационные выходы – в декабре ничего не изменилось.

Сейчас пожарные инспекторы по плану проверяют университеты и колледжи один раз в два года, школы и детсады – дважды в год. План проверок составляют в год, к тому же заведение должны предупредить за 10 дней до инспекции. Получается, что за то время все недостатки можно быстро устранить. Хотя зачем? Если штрафы мизерные.

Даже в случае существенных нарушений, угрожающих жизни, закрыть опасные заведения может только суд.

На памяти инспекторов не было ни одного учреждения, которое бы на отлично выполнило правила пожарной безопасности. По данным спасателей, более половины школ и вузов не обеспечены системами пожарной автоматики. А это вопрос не только на миллионы гривен, но и на тысячи жизней.

Факты ICTV ранее писали о том, какая пожарная безопасность вузов Киева и Днепра.

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