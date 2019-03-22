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На Волыни устанавливают специальные “еврогнезда” для аистов

На Волыни встречают аистов новосельем. Энергетики устанавливают специальные гнезда на электроопорах. Ведь при обустройстве гнезд на линиях электропередач птицы временами ранятся и провоцируют замыкания в сети.

Этот опыт волыняне позаимствовали у поляков и уже более 10 лет изготавливают искусственные еврогнезда.

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Металлическую конструкцию оплетают ветвями с деревьев, а внутрь кладут сено. Только энергетики берутся за монтаж, над ними уже кружат аисты, будто осматривают свое новое жилье.

За год на Волыни устанавливают до 300 таких еврогнезд. Но работу не прекращают – ведь ежегодно аистовых семей стает больше. Поэтому каждой пытаются придать своеобразный фундамент для дома. Новые жилища уже получили сотни аистовых семей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как под Киевом аист украл решетку для шашлыка.

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