ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

На Волині встановлюють спеціальні “єврогнізда” для лелек

На Волині зустрічають лелек новосіллям. Енергетики встановлюють спеціальні гнізда на електроопорах. Адже при облаштуванні гнізд на лініях електропередачі птахи часом раняться та провокують замикання в мережі.

Цей досвід волиняни запозичили у поляків і вже понад 10 років виготовляють штучні єврогнізда.

Читайте: Робила гніздо: частина Одеси залишилася без світла через ворону

Металеву конструкцію обплітають гілками з дерев, а всередину кладуть сіно. Щойно енергетики беруться за монтаж, над ними вже кружляють лелеки, ніби оглядають своє нове помешкання.

За рік на Волині встановлюють до 300 таких єврогнізд. Та роботу не припиняють – адже щороку лелечих сімей більшає. Тож кожній намагаються надати своєрідний фундамент для оселі. Нові помешкання вже отримали сотні лелечих сімей.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як під Києвом лелека вкрав решітку для шашлику.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Три машини сміття за дві години: на Волині люди організовують прибирання лісу
Амбулаторія в грибку та один лікар на 4 села: як лікують людей на Волині
Світязь може стати болотом через розкрадання унікальних водоростей Кладофор
100 км пішки за добу у мороз: на Волині проходять екстремальні змагання Доброволець
Загадкова смерть. На Волині знайшли тіла жінки і півторарічного малюка
Церкви такої немає і мова не канонічна: на Волині священик проти зміни конфесії
Бив кулаками і душив! На Волині черговий гуртожитку відлупцював 6-класника
Перехід відбувся: священників РПЦ не пустили до двох храмів в Україні

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка