На Волині встановлюють спеціальні “єврогнізда” для лелек

На Волині зустрічають лелек новосіллям. Енергетики встановлюють спеціальні гнізда на електроопорах. Адже при облаштуванні гнізд на лініях електропередачі птахи часом раняться та провокують замикання в мережі.

Цей досвід волиняни запозичили у поляків і вже понад 10 років виготовляють штучні єврогнізда.

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Металеву конструкцію обплітають гілками з дерев, а всередину кладуть сіно. Щойно енергетики беруться за монтаж, над ними вже кружляють лелеки, ніби оглядають своє нове помешкання.

За рік на Волині встановлюють до 300 таких єврогнізд. Та роботу не припиняють – адже щороку лелечих сімей більшає. Тож кожній намагаються надати своєрідний фундамент для оселі. Нові помешкання вже отримали сотні лелечих сімей.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як під Києвом лелека вкрав решітку для шашлику.

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