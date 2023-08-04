Набирали воду из моря и луж: невероятное спасение священника ПЦУ и семьи из Мариуполя.

Он трижды пытался бежать из родного Мариуполя по минному полю, но подвергся преследованию от оккупантов. А точнее – от московских попов. Священник Александр Лищук рассказывает: как только русские вошли в его родной Мариуполь – начался настоящий ад.

– Практически весь город был без света, без воды, без газа. Набирали воду где могли: с моря и луж, – вспоминает священник.

Он видел все – авианалеты, ракеты, удары артиллерии. Но самым страшным был день, когда танк попал в дом его матери.

— Когда мы приехали к маме, я увидел большую воронку в подъезде, части тела лежали у подъезда – там стояло три человека и их разорвало прямо на кусочки. Прибежали в квартиру мамы, а ее там нет, – рассказывает протоиерей Александр.

К счастью, женщине удалось выжить – спасло укрытие. Решили – следует бежать из города. Тем более что Александра и его семью преследовали российские оккупанты. Поскольку на 500-тысячный Мариуполь он остался единственным священником Православной церкви Украины, не переметнувшимся на сторону Московского патриархата. Именно поэтому оккупанты внесли его в список тех, кого необходимо арестовать в первую очередь.

Оставить родной город Александру с семьей удалось только с третьей попытки. Первые два раза попадали под обстрелы. Бежали наконец в прямом смысле по минному полю, чудом уклоняясь от вражеских шаров. В настоящее время проживают в Киевской области, в Гостомеле, который россияне в марте прошлого года тоже безжалостно уничтожали. Там Александр стал настоятелем одного из храмов – он достался ему в так называемое наследство от московских попов. Община перешло в ПЦУ. Сторонники же патриарха Кирилла разбежались и вынесли все ценное, что было, даже иконостас. Достопримечательность XVII века стоит с голыми стенами и разбитым полом.

Сейчас здесь восстанавливают все своими силами. Правда, средств ни из бюджета местного религиозного общества, ни от волонтеров на полноценный ремонт не хватает. Чтобы хотя бы восстановить иконостас и починить проваливающийся пол нужно более миллиона гривен. Сумма – неподъемная. Поэтому нуждаются в помощи неравнодушных. Каждая копейка – на вес золота. А пока ждут помощи, продолжают ремонтировать все собственноручно. И, конечно, молятся за победу Украины.

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