Этим летом во временно оккупированном Крыму впервые за последние несколько лет большинство водохранилищ не мелеет, а продолжает наполняться. Однако причиной этого является не увеличение количества осадков, а резкое падение потребления воды из-за экономических проблем на полуострове.

Об этом со ссылкой на анонимного экономиста из Симферополя пишут Крым.Реалии.

Почему водохранилища в Крыму наполняются

По словам собеседника издания, этим летом в оккупированном Крыму наблюдается беспрецедентное сокращение потребления воды.

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Среди главных причин он назвал длительные отключения электроэнергии, из-за которых регулярно прекращается водоснабжение, резкое падение промышленного производства, сокращение орошения сельскохозяйственных угодий и фактический срыв курортного сезона.

– Этим летом мы наблюдаем нетипичное явление: потребление воды беспрецедентно падает. Причин несколько, и все они не из-за хорошей жизни. В таких условиях нет необходимости активно использовать запасы водохранилищ, поэтому они продолжают пополняться даже в июле, – отметил экономист.

По его мнению, нынешняя ситуация свидетельствует о глубоком экономическом спаде на оккупированном полуострове.

– Этот год становится годом беспрецедентного обвала экономики Крыма в этом столетии. Последствия уже проявляются практически во всех сферах жизни крымчан, – добавил он.

Запасы воды выросли почти в семь раз

Об увеличении запасов воды свидетельствуют и озвученные ранее официальные данные.

Заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Илья Николенко сообщил, что за первые шесть месяцев года объем воды в крымских водохранилищах вырос примерно на 100 млн кубометров.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года прирост составил всего 14 млн кубометров.

Эксперты отмечают, что нынешнее увеличение запасов воды не является свидетельством улучшения природных условий.

Напротив, оно может быть одним из последствий сокращения экономической активности, снижения промышленного производства, проблем в энергетике и падения туристического потока на оккупированном полуострове.

Напомним, что временно оккупированный Крым все острее ощущает последствия проблем с поставками топлива и товаров первой необходимости.

Из-за регулярных украинских атак на российскую военную и транспортную инфраструктуру оккупационные власти вынуждены вводить ограничения на продажу бензина, а жители все чаще сталкиваются с пустыми полками в магазинах.

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