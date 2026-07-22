Итальянская актриса Орнелла Мути подала документы на гражданство РФ
Итальянская актриса Орнелла Мути, ставшая известной благодаря комедиям Укрощение строптивого и Безумно влюблённый, вместе со своей дочерью Найке Ривелли решила получить российские паспорта и уже подала соответствующие документы.
Об этом сообщила дочь актрисы в комментарии пропагандистским медиа РФ.
Орнелла Мути и ее дочь подали заявление на гражданство РФ
По словам Найке Ривелли, решение изменить гражданство связано с их родственными связями и приверженностью стране-агрессору.
— Мы подаем заявление на получение российского гражданства, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, своей семьи и друзей, — заявила Ривелли.
Кроме того, дочь Мути издала циничное заявление, что многие жители Италии якобы поддерживают РФ и ее культуру.
— Многие итальянцы любят Россию, живущих там людей и культуру этой страны. Итальянцы, знающие историю, не забывают о ее событиях. Даже во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне, — подчеркнула она.
По имеющейся информации, документы итальянских актрис уже находятся на рассмотрении российских органов власти. Также Мути и ее дочь планировали приобрести свою недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге.
Кто еще из мировых звезд получал гражданство РФ
Орнелла Мути — не единственная иностранная знаменитость, заявившая о приверженности стране-агрессору и желании сменить паспорт.
Ранее российское гражданство уже получили ряд западных деятелей культуры и спорта:
- Жерар Депардье — французский актер получил паспорт РФ еще в 2013 году;
- Стивен Сигал — американский актер получил гражданство в 2016 году и впоследствии стал “спецпредставителем МИД РФ”;
- Наталья Орейро — уругвайская певица и актриса вместе с сыном также получила российский паспорт в 2021 году;
- Рой Джонс-младший – американский боксер-профессионал стал гражданином РФ в 2015 году.