Итальянская актриса Орнелла Мути, ставшая известной благодаря комедиям Укрощение строптивого и Безумно влюблённый, вместе со своей дочерью Найке Ривелли решила получить российские паспорта и уже подала соответствующие документы.

Об этом сообщила дочь актрисы в комментарии пропагандистским медиа РФ.

Орнелла Мути и ее дочь подали заявление на гражданство РФ

По словам Найке Ривелли, решение изменить гражданство связано с их родственными связями и приверженностью стране-агрессору.

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— Мы подаем заявление на получение российского гражданства, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, своей семьи и друзей, — заявила Ривелли.

Кроме того, дочь Мути издала циничное заявление, что многие жители Италии якобы поддерживают РФ и ее культуру.

— Многие итальянцы любят Россию, живущих там людей и культуру этой страны. Итальянцы, знающие историю, не забывают о ее событиях. Даже во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне, — подчеркнула она.

По имеющейся информации, документы итальянских актрис уже находятся на рассмотрении российских органов власти. Также Мути и ее дочь планировали приобрести свою недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге.

Кто еще из мировых звезд получал гражданство РФ

Орнелла Мути — не единственная иностранная знаменитость, заявившая о приверженности стране-агрессору и желании сменить паспорт.

Ранее российское гражданство уже получили ряд западных деятелей культуры и спорта:

Жерар Депардье — французский актер получил паспорт РФ еще в 2013 году;

— французский актер получил паспорт РФ еще в 2013 году; Стивен Сигал — американский актер получил гражданство в 2016 году и впоследствии стал “спецпредставителем МИД РФ”;

— американский актер получил гражданство в 2016 году и впоследствии стал “спецпредставителем МИД РФ”; Наталья Орейро — уругвайская певица и актриса вместе с сыном также получила российский паспорт в 2021 году;

— уругвайская певица и актриса вместе с сыном также получила российский паспорт в 2021 году; Рой Джонс-младший – американский боксер-профессионал стал гражданином РФ в 2015 году.

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