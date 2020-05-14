Найбільша посуха за останні 70 років: через зміну клімату на Одещині гине врожай

На півдні Одещини спостерігають найбільшу посуху за понад 70 років. Через аномально безсніжну зиму на Бесарабії нині пропало більше половини озимини. Проблеми з посівами почалися ще торік. Тоді фермери збирали з гектара по 2-3 тонни зерна і сподівалися, що в 2020 році ситуація покращиться.

Через постійний стрес не витримав фермер із Кілійського району. Чоловік орендував 150 гектарів землі в односельчан і втратив врожай. Доведений до відчаю, він вкоротив собі віку.

Не врятувала посіви навіть злива, яка пройшла на початку травня. У Кілійському районі є системи зрошення, але ними не користуються, бо дорого. Щоб полити гектар землі, треба 1,5 тис. грн. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, посуху на Одещині зафіксував космічний супутник, голова ОДА просить Кабмін про допомогу.

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