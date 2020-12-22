Намети і багато поліції: ФОПи знову вийшли на протести у Києві

22 грудня на Майдані Незалежності у Києві знову відбувається мітинг ФОПів.

Люди їдуть до столиці із регіонів мікроавтобусами, щоб продемонструвати несприйняття запровадження урядом касових апаратів. Також мітингувальники вимагають реформування податкової системи.

Протестувальники облаштували у центрі столиці кілька наметів.

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Поки на Майдані Незалежності тихо, але правоохоронців у центрі міста багато.

Протести ФОПів у Києві

З початку обговорення запровадження касових апаратів ФОПи почали активно демонструвати несприйняття таких змін.

15 грудня вони зібралися на Майдані Незалежності, тоді між мітингувальками та правоохоронцями відбулися сутички.

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