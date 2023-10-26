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Кристина Венгеляускайте, Журналист Факты ICTV

Нас должно быть в 3-5 раз больше, чтобы выбить врага с позиции: бойцы ТРО о боях под Старомайорском

Командир роты ТРО Денис вместе с побратимами с лета обороняет и удерживает передовые позиции Старомайорска. Он из Харькова, но сейчас в Донецкой области отражает русские штурмы. Перед этим были упорные бои за господствующую высоту, как ее называют защитники.

— Россияне копают очень быстро и глубоко, очень проблемно потом их выбивать с позиций, потому что когда идет штурм, силы наши должны быть в 3-5 раз, а то и больше врага, чтобы нанести ему поражение. Плюс не забываем о минно-взрывных заграждениях, – отмечает военнослужащий отдельной бригады ТРО ВСУ (г. Днепр) Денис.

Ситуация на этом направлении контролируется несмотря на регулярные попытки оккупантов снова захватить эту территорию. Иногда враг ходит в атаки в соотношении 1:5.

Когда наши защитники в июле вытесняли оккупантов, те бросили целые склады с боекомплектами и оружием. Но ситуация на Донецком направлении неизменно сложна. Россияне традиционно используют все возможное оружие для атак и штурмов.

— Они используют бронетехнику и снайперов. Напротив нас всегда стоят высоко подготовленные части, их состав постоянно меняется, потому что они достаточно много сейчас атакуют. Фактически, бывают дни, когда атаки волна за волной идут, – говорит начальник службы по связям с общественностью отдельной бригады ТРО ВСУ (г. Днепр) Александр Курбатов.

Впереди, говорят наши защитники, еще много работы – и на фронте, и в тылу. Цель же – единственная. Победа.

Война в Украине, Территориальная оборона
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